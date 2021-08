Nejblbější reakce? Hrušínský. Nálepkoval, pourážel, říká Nacher. A vrátil mu to i s antichartou

Poslanec Patrik Nacher si postěžoval, že mu lidé píší na sociálních sítích agresivní komentáře, které ho velmi mrzí. Nejvíce mu prý vadí paušalizace, nálepkování a urážení jako součást politického boje. „A ty sociální sítě mě hodně ovlivňují, protože když to člověk čte a cítí, a já jsem kontaktní člověk a na ty své posty vždycky reaguju, tak to je bolestivé,“ řekl Nacher a zkritizoval zejména tábor příznivců herce Jana Hrušínského.

reklama

Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 77% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8265 lidí řekl Nacher v rozhovoru na XTV s tím, že není pro voliče atraktivní, když se soupeři nálepkují a uráží.

„Za poslední týden toho třeba na mém profilu bylo opravdu mnoho a já tomu nerozumím. Tam se k mému jednomu postu k výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy rozjely takové agresivní útoky, kde se útočilo na mě a na mé vzdělání, že jsem rusofil nebo že jsem z ANO. Ta agrese byla naprosto neúměrná k tomu, co jsem tam vlastně ve vtipu napsal,“ nechápe Nacher.

Sociální sítě ho totiž prý velmi negativně ovlivňují. „A ty sociální sítě mě hodně ovlivňují, protože když to člověk čte a cítí, a já jsem kontaktní člověk a na ty své posty vždycky reaguju, tak to je bolestivé. Možná je to chyba, že to čtu a reaguju na to, ale kdyby to ti politici nevnímali, tak by byli jen nějací roboti. Každopádně dříve ta politika byla podle mě jiná, dneska nejde ani tak o soupeření, ale urážení, a to je špatně,“ štve Nachera.

Nacher reagoval i na post herce Jana Hrušínského, který 21. srpna nazval hnutí SPD nebo Trikolóra polonacistickým uskupením. „Za mě to byla nejblbější reakce toho výročního dne, kdy on paušalizoval, nálepkoval, generalizoval a zpourážel všechny a vlastně řekl, že volby by měly být jenom o tom volit stranu A nebo stranu A, všechno ostatní je nevolitelné. To mi nepřijde v pořádku, a tak jsem to nějakým způsobem okomentoval,“ vysvětlil poslanec.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A pokud já vím, tak on podepsal antichartu, a to těm jeho příznivcům a té jeho skupině lidí nevadí. On je na tom stejně jako Karel Gott, který to za to několik hodin po své smrti schytal. Od této tleskající skupiny lidí. Najednou je z Hrušínského ale velký antikomunista a vymezuje se vůči v té bublině nepopulárním lidem. A najednou mu ta anticharta projde,“ diví se Nacher a dodává, že člověk, který je do značné míry závislý na dotacích, a tedy penězích daňových poplatníků, by neměl vynášet takové soudy.

Poslední volební průzkumy, které do čela po delší době pasovaly hnutí ANO prý Nacher nijak zvlášť nesledoval. „Já ty poslední průzkumy určitě neslavil, protože já je nepřeceňuju ani nepodceňuju, ale spíše se k nim nevyjadřuju. Neměl jsem k tomu žádný komentář ani když jsme se propadli na druhé místo, takže když jsme se teď vrátili do toho čela, tak se zachovám úplně stejně. Politik by měl být pokorný a nechat to být a případné oslavy nechat po volbách,“ dodal Nacher s tím, že preference měsíc a půl před volbami ještě nic neznamenají.

Psali jsme: Rázná poslankyně ANO potupila Hrušínského: Jako herec mě neoslovil. Kádruje voliče, umí jen nálepkovat... Kořanová (ANO): Vrchní kádrovák Hrušínský Kdo lže víc? Principál Hrušínský se naštval. Zeman, Babiš a Mynář to schytali Hrušínský? „Ubožák.“ „Dotační loudil, hrdě podepsal antichartu!“ Po včerejším výlevu je zle. Reagují politici i Klausův muž

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.