Nejde o to dosáhnout odstoupení Babiše, ale... Filozof Petříček promluvil na straně demonstrantů

Filozof a překladatel Miroslav Petříček, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který též v 90. letech působil na Středoevropské univerzitě založené Georgem Sorosem, byl hostem rozhlasového pořadu Osobnost Plus moderátorky Barbory Tachecí na Českém rozhlase Plus. Petříček se vyjádřil k současnému dění na demonstracích proti premiérovi Andreji Babišovi a také k tomu, jak se utvářejí současné hodnoty v Evropě. „Několikrát a opakovaně pan premiér řekne, že nechápe, proč se demonstruje. Já si myslím, že to myslí upřímně a že skutečně to nechápe. Ale to znamená, že nemá na místě premiéra svobodného státu co dělat,“ uvedl v rozhovoru filozof.

Tachecí pak zmínila kritiku demonstrantů, nejvíc ji údajně překvapila ta od Ivo Strejčka z IVK, který prý demonstranty označil za nezodpovědné. „To jsou jen další kousky v mozaice strašlivý demagogie. Na demonstracích není nic, co by bylo odsouzeníhodné, naopak je to normální způsob reakce tehdy, kdy si hodně lidí řekne, že to dál takhle nejde. To je prostě duch, který patří ke každé svobodné společnosti, a kdyby tenhle ten duch zmizel, tak ta společnost nebude svobodná,“ tvrdí Petříček. Nejde prý o to dosáhnout odstoupení premiéra, ale aby se každý zamyslel, zda má cenu bojovat, když se domnívá, že demokracie je nahlodávána.

„Já jsem si začal uvědomovat, že ti, kdo jsou zvoleni, vlastně pohrdají těmi, kdo je volili. Protože oni jsou to lidé, kteří jsou inteligentní a oni moc dobře vědí, jakými prostředky dosáhli toho, že přesvědčili toho voliče, aby volil právě je. Oni vlastně musejí mít z toho až legraci, jak málo stačí, aby se někdo stal premiérem nebo prezidentem,“ dodal filozof, ale Tachecí namítla, že předevčírem se Andrej Babiš příliš nesmál. Petříček řekl, že to nebyli jeho voliči, a těm se Andrej Babiš nesměje.

Celý rozhovor si můžete přehrát zde:

Moderátorka zmínila Babišovu reakci, kdy citoval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, že nezávislost justice není v Česku ohrožena. Tachecí řekla, že Babiš zapomněl dodat i druhou část citátu, kde Rychetský pokládá otázku, zda by tomu tak bylo i bez demonstrací. Dle Petříčka je to klasická ukázka manipulace.

„Což u pana premiéra není tak výjimečný jev. Ale mě vlastně nejvíc děsí to, že několikrát a opakovaně pan premiér řekne, že nechápe, proč se demonstruje. Já si myslím, že to myslí upřímně a že skutečně to nechápe. Ale to znamená, že nemá na místě premiéra svobodného státu co dělat,“ míní filozof. Z toho, jak se ke kauzám premiér staví, prý vyplývá, že nejenom že nemá představu, co je slušné v normální společnosti, ale že dokonce i nedbá už ani na svou důstojnost. „To si myslím, že je prostě ostudný chování, a ať už je za tím cokoliv, tak jestliže reprezentuje Českou republiku, tak tam nemá co dělat, protože to už dopadá na nás na všechny,“ zopakoval svou pointu Petříček.

Voliči Babiše prý nedocenili všechny důsledky jeho problémů. „Například nepoměr mezi dotováním velkých zemědělských podniků, které ničí půdu, a vlastně devastací normálního zemědělce, sedláka, kterej naopak tý krajině spíš prospívá. To je jenom jeden z mála důsledků,“ říká. Čím více lidí si to uvědomí, tím je podle něj větší šance, že Andrej Babiš ztratí určité procento voličů a bude možné sestavit vládu bez něho.

Tachecí pak připomenula jeho minulý citát: „Evropa se nemůže roztříštit, protože její ideje se musí zachovat.“ A ptala se, jaké jsou to ideje, s výjimkou míru, který je prý samozřejmý. Je to prý důstojnost a odpovědnost za to, že člověk nevypadá jako slon v porcelánu. Prý to platí již od antiky přes renesanci.

O roztříštění se dle Petříčka dá mluvit tehdy, když v různých částech Evropy začnou naprosto kontradiktorické hodnoty a ideály. „Evropa aspoň doteď byla vždy po nějaké katastrofě schopná domluvit se na nějakých elementárních hodnotách, když převládne populismus, ať už je to cokoliv, což znamená v základě ‚oblbování‘ lidí,“ pokračoval Petříček, přičemž prý věří, že je možné, že ještě funguje určitě vědomí „evropanství“ jako hráz. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že začínáme určité hranice překračovat, je prý stále šance se vrátit ke zdravému rozumu.

„Máte pocit, že Evropa jde směrem zdravý rozum?“ podivovala se Tachecí a mluvila i o „trendu progresivismu“ či o ekologických „zelených nátlacích“. Petříček tvrdí, že si stále myslí, že Evropa jde směrem zdravého rozumu a extrémy prý patří k určité propagaci a po dosáhnutí určité hodnoty se extrémy vracejí do nějaké prostřední hodnoty. Nacházíme se prý v „riskantní situaci“.

Na to Tachecí hovořila i o genderových „taženích“. „Debatuje se o sedmdesáti pohlavích, na školách se dětem říká, že pohlaví není nic, co je jednou dané, to vám přijde normální?“ tázala se, po shrnutí situace ve Velké Británii. „To že pohlaví je také kromě jiného sociální danost, o tom nepochybuji, to tak je, ale mnohem důležitější je, aby se toto stalo normálním přesvědčením, na tom není nic děsivého, horší je, když se potom ty debaty rozvinou do extrémních podob,“ odvětil Petříček. Měli bychom se dle něj domluvit na elementárních věcech.

„Tak nedává to smysl, ale nemyslím si, že se svět zbláznil, on se stal pestřejším a různějším a následkem toho je, že se snažíme tu pestrost a různost hledat opravdu všude, i tam, kde to možná už není namístě,“ podotkl k nepřebernému množství pohlaví Petříček. S pestrostí a růzností bychom si měli poradit.

„Mimochodem, když vy jste vysokoškolský pedagog, tak x britských profesorů na to, že říkají, co si myslí, už doplatili, protože ta nová progresivistická klika si to nenechala líbit a zasloužila se mnohokrát o to, aby takový člověk z akademické půdy zmizel,“ shrnuje Tachecí strach „mluvit o tom, co si myslím“.

Petříček z „honu na vysokoškolské pedagogy“ viní „mlčící většinu“, která tomuto jednání nedokáže zabránit.

