Nejde o vtip: Ukrajina hrozí EU odvetnými opatřeními

Od ruské invaze je pro Ukrajinu životně důležité udržení bezcelního obchodu s Evropskou unií, který podporuje vývoz zejména zemědělského a průmyslového zboží navzdory zničení infrastruktury a válečným ztrátám. Evropská unie je největším obchodním partnerem Ukrajiny a tvoří téměř 60 % jejího vývozu. V červnu by však měl bezcelní přístup vypršet…

„Nedostatečný pokrok v revizi obchodní dohody nás donutí podniknout kroky k narovnání obchodní bilance. A bohužel tato rozhodnutí budou nejméně příjemná pro země, které nyní politicky brzdí jednání o volném obchodu,“ řekl Kačka na akci pořádané Centrem pro ekonomickou strategii 13. března. Kačka odmítl obavy zemí jako Polsko a Maďarsko jako politicky motivované, nikoliv ekonomické.

O den později pak pro POLITICO vyjádřil naději na rychlé začlenění Ukrajiny do vnitřního trhu EU. „S EU pracujeme pouze na pozitivním programu. A doufám, že Ukrajinu co nejdříve začleníme do vnitřního trhu EU,“ prohlásil Kačka a upozornil na to, že Ukrajina od EU nakupuje více, než prodává. V loňském roce dovezla zboží z EU v hodnotě 35,7 miliardy dolarů, což vytvořilo obchodní přebytek ve prospěch EU přesahující 10 miliard dolarů. Obchodní konflikt by tak mohl víc uškodit právě Evropské unii než ukrajinským podnikům.

„Je ve společném zájmu EU a Ukrajiny najít řešení. V době globálních obchodních turbulencí se musíme soustředit pouze na to, jak zlepšit obchod,“ řekl Kačka.

O všem by se mělo rozhodnout na zasedání EU–Ukrajinské asociační rady (EU–Ukraine Association Council 9. dubna 2025, kde by spolu obě strany mohly uzavřít novou obchodní dohodu. Kačka uvedl, že Ukrajina nyní čeká na stanovisko Evropské unie, a že další postup je na rozhodnutí Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyenovou.

Americký prezident Donald Trump by dnes měl hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Trump na sociální síti Truth social uvedl, že ač už bylo mnoho prvků konečné dohody o válce na Ukrajině dohodnuto, mnoho ještě zbývá. „Velmi se těším na rozhovor s prezidentem Putinem,“ uvedl Trump.

Podle agentury AP bude součástí rozhovoru obou prezidentů o ukončení války i proces „rozdělení určitých aktiv“, jak to popsal sám Trump, když uvedl, že se bude jednat jak o půdě, tak i o elektrárnách.

