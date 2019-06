Nejen Čvančarová. Proti Babišovi vystoupil i katolický kněz Vácha

Herečka Čvančarová se podle svých slov přišla na náměstí demonstrujícím poklonit. „Nejste lhostejní, chcete žít krásně svůj život. Jste introverti, kterým nedělá dav dobře, a jste tu, nejste někde na plovárně,“ řekla dojatě směrem k mase lidí. „V dětství nás naučili význam slov, jako jsou čest a pravda. V dnešní době jsou tato slova považována za nadávky. Jsou to ale základy demokracie a svobody. Zrada někdy bolí více než smrt. Klaním se vám,“ zopakovala Čvančarová. Premiérovi poslala rovnou jasný vzkaz. „Pane Babiši, naše srdce, čest a svobodu si nekoupíte,“ řekla jasně a v modlící se pozici vyzvala přítomné, aby vydrželi, jelikož to vše potrvá ještě dlouho.

„Nejsem revolucionář. Jsem introvert. Nebaví mě chodit na demonstrace. Ale nežijeme proto, abychom dělali jenom věci, které nás baví,“ poznamenal katolický kněz Marek Orko Vácha na svém blogu.

„Chodím na demonstrace, protože není v demokratické zemi zvykem mít trestně stíhaného premiéra, který je registrovaným agentem StB. My jej máme. Chodím na demonstrace, protože není v demokratické zemi zvykem, aby trestně stíhaný premiér vyměnil ministra spravedlnosti ve stejné chvíli, kdy tohoto premiéra policie navrhla obžalovat. U nás se tak stalo,“ zdůvodnil svou účast na demonstraci Vácha.

„Chodím na demonstrace, abych podpořil, že spravedlnost v demokratické společnosti musí být spravedlností pro všechny, od premiéra k poslednímu z nás, padni komu padni. Premiér demokratické země se musí úzkostlivě snažit, aby nejen nevyužíval svou moc k ovlivňování spravedlnosti, musí se i snažit o to, aby žádný z jeho kroků nemohl být interpretován jako využívání moci k ovlivňování spravedlnosti. U nás se tak neděje. Dosazení Marie Benešové bylo takovým krokem,“ poukázal Vácha a zdůraznil také to, že premiér a prezident lžou.

„Politici nemají svou moc od bohů, mají ji od nás. Mají reprezentovat zájmy občanů. Oni nezaměstnávají nás, my zaměstnáváme je. A jako kdokoli, kdo pracuje, když politici svou práci dělají špatně, tak ji dělat nemohou. Když zneužijí důvěry, kterou od voličů dostali, pak sami nejsou důvěryhodní. Když nejsou důvěryhodní, pak nemohou vládnout. A když si toho oni sami nejsou vědomi, pak my musíme vyjít do ulic a na náměstí, abychom jim to řekli. Takhle jednoduché to je,“ uzavřel.

