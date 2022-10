Nejen Putin, za drahé energie může i Zelený úděl. Pikora s Xaverem tvrdě rozebrali i Babiše

Ekonom Vladimír Pikora byl hostem živého vysílání moderátora Luboše Xavera Veselého. „To, že kandiduje, si myslím, že bude pro hodně lidí překvapení. A bude to hrozná kampaň. Bude to zase taková kampaň, kde ta společnost se rozdělí, bude to prostě krvavý, bude to nehezký, bude to ošklivý. Lidi půjdou po sobě. Vždyť si vzpomeňte, když to bylo v posledních volbách se Zemanem. Já si myslím, že to bude ještě víc vyhrocený, než to bylo tehdy. Ta společnost se rozdělí a bude to ošklivý,“ poznamenal ke kandidatuře někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v prezidentských volbách. Ale témat k hovoru bylo více.

Úvodní téma patřilo šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který oznámil kandidaturu na prezidenta republiky.

„Přiznám se k tomu, že jsem si myslel, že nebude kandidovat, že tam bude nějaký jeho člověk, někdo jemu blízký, ale ne že on. To, že kandiduje, si myslím, že bude pro hodně lidí překvapení. A bude to hrozná kampaň. Bude to zase taková kampaň, kde ta společnost se rozdělí, bude to prostě krvavý, bude to nehezký, bude to ošklivý. Lidi půjdou po sobě. Vždyť si vzpomeňte, když to bylo v posledních volbách se Zemanem. Já si myslím, že to bude ještě víc vyhrocený, než to bylo tehdy. Ta společnost se rozdělí a bude to ošklivý,“ zmínil Pikora.

Pětikoalice podle něj nyní bude proti Babišovi vytahovat Čapí hnízdo a další. „To se bude hrát pořád dokola. Ale myslím si, že Babišovým voličům to nevadí. Může se o tom Čapím hnízdě mluvit, může se mluvit o StB a podobně, ti se budou dívat asi na jiné věci. Myslím si, že docela chytře objel před komunálními volbami. Dostal na svou stranu hodně lidí, pravděpodobně těch starších,“ dodal Pikora, že právě takto uvidíme dané rozdělení společnosti, že mladí lidé budou vůči Babišovi agresivní a budou hledat nějaké důvody, proč on ne.

A má podle Pikory šanci? „To je zajímavá věc. Jak se zhoršují ty ekonomické parametry české ekonomiky, tak to Babišovi – paradoxně komukoliv, kdo je proti české vládě – nahrává. A tady hodně lidí se teď bojí drahoty, nezaměstnanosti, dalších věcí. U mnoha z těch věcí je zbytečné se bát, a hlavně je zbytečné je vyčítat této vládě, protože to by bylo s každou vládou. Ale to je jedno, ti lidé to budou vnímat tak, že prostě v tuhletu chvíli se bojí a hledají někoho proti vládě, někoho, kdo by to byl schopen změnit,“ zmínil Pikora, že důležité je také to, kolik lidí bude mezi těmi nesmiřitelnými, kteří jej nebudou chtít za žádnou cenu.

„Předpokládám, že výsledek bude těsný,“ zmínil Pikora, jenž se domnívá, že druhé kolo bude Petr Pavel versus Andrej Babiš. „To bude velmi složitá volba,“ sdělil Pikora.

Včera se na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace „proti strachu“. Mikuláš Minář z Milionu chvilek tam podle Xavera Veselého řekl, že za tu drahotu, která je teď – energií a všeho – může ruský prezident Vladimir Putin. Je to tak?

„To je ohromný zjednodušení. Samozřejmě, že Putin za ni taky může. To bezesporu, ale prostě v pozadí stojí drahé ceny energií a ty rostly ještě před válkou. Ale říkat, že za to může jenom Putin, tak to není. Z velké části za to může třeba ‚zelený úděl‘, Green Deal, který nám zdražil emisní povolenky a tlačí na náš průmysl, aby se měnil nějakým směrem. Teď se ukazuje, že prostě ten směr, který se nastavil, byl nestrategický, že jsme byli moc závislí na tom ruském plynu. Takže teď když zdražili, nebo když najednou byl strach z nedostatku ruského plynu, tak to vedlo k ohromnému růstu cen. A ve výsledku i k inflaci.

Takže dávat to za vinu pouze Putinovi je zjednodušení; ještě předtím, než začala válka, tady začala být inflace evidentní. Kromě toho, v těch předchozích letech ty centrální banky pumpovaly nehorázně moc peněz do ekonomiky. Ty úrokové sazby byly v některých zemích u nuly, v některých zemích dokonce záporná úroková sazba, což je nesmysl, to je takové sociální inženýrství, kdy najednou někdo popírá kapitalismus a vymyslel takovou věc, že tedy vy dáte peníze do banky a ještě za to zaplatíte, místo toho, aby vám dala banka úrok, to je prostě zvrácené,“ popsal Pikora.

Ceny, až rusko-ukrajinský konflikt skončí, půjdou podle Pikory dolů, ale problém je podle něj v současné době v tom, že celá Evropa se bude snažit využívat jiné zdroje než z Ruska. „A ty zdroje z Ruska pro nás byly nejlevnější, tím, jak přicházely. Takže ta energie do budoucna bude muset být dražší,“ sdělil Pikora.

