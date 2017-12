Nejkompetentnějším velitelem ozbrojených sil by byl podle průzkumu Zeman, druhý Topolánek a třetí Drahoš

Na otázku „Kdo z níže vypsaných prezidentských kandidátů by podle Vás byl nejkompetentnější vrchní velitel ozbrojených sil?“ vybralo dvacet osm procent dotázaných současného prezidenta Miloše Zemana. Osmnáct procent si vybralo prezidentského kandidáta Mirka Topolánka a sedmnáct procent Jiřího Drahoše. Bramborovou medaili získal Michal Horáček.

Kdo z níže vypsaných prezidentských kandidátů by podle Vás byl v případě vnějšího ohrožení země schopen v roli prezidenta bránit Českou republiku? Podle respondentů by to byl Miloš Zeman, v tomto směru mu vyjádřilo sympatie třicet dva procent. I v tomto případě druhé místo obsadil Mirek Topolánek s šestnácti procenty, Jiřího Drahoše vybralo deset procent respondentů a Michala Horáčka pět procent.

U první otázky zvolila variantu „Nevím, neumím odpovědět“ téměř třetina dotázaných u druhé otázky nevědělo dokonce třicet sedm procent.

autor: Barbora Richterová