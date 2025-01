Nejmenší slovanský národ píše Rusům i Ukrajincům a nabádá k míru. V Německu za to nálepkují

„Hned poté, co válka vypukla, jsme o tom začali mluvit. Zpočátku jsme byli bezradní, protože máme na Ukrajině i v Rusku spoustu přátel. Vše se pojí s našimi kulturními a humanistickými tradicemi,“ sdělil ParlamentnímListům.cz velmi dobrou češtinou lužickosrbský právník a historik Heiko Kosel a pokračoval. „Válka je vždy katastrofa. Tady se vyvražďují dva slovanské národy. My, Lužičtí Srbové, máme slovanské cítění dost silné, protože jsme nejmenším slovanským národem a máme takřka romantický vztah k našim kořenům. Proto cítíme zodpovědnost a chceme, aby válka na Ukrajině skončila, aby přestalo nesmyslné zabíjení.“ Podívejme se na snažení těchto Slovanů trochu podrobněji…

My, Slované, chceme mír!

Na začátku roku oslovili Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina zástupci Lužických Srbů, nejmenšího slovanského národa, s výzvou k ukončení války na Ukrajině. V dokumentu se píše: „V nejlepší tradici úmyslů svatých Cyrila a Metoděje vás vyzýváme k nastolení rovnoprávné a mírové budoucnosti mezinárodního společenství... Je třeba ukončit nepřátelství a přispět k rekonstrukci okupovaných území… Velká část mezinárodního společenství vnímá snahu Ruské federace o anektování území Ukrajiny jako hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Ukrajina se brání a bojuje za svá práva.“

V dopise, pod nímž stojí jména dvacítky lužickosrbských osobností, je požadován mír. Jde například o zpěvačku Margaretu Koreng, etnografa a ředitele Lužickosrbského muzea v Budyšíně Tomasze Nawku, hudebního skladatele Ulricha Pogodu a mluvčího celé skupiny Marko Suchého. Nabízejí plán o sedmi bodech. Mimo jiné založení vyjednávací platformy slovanských národů, návrat ruské armády za hranice před rokem 2022, přičemž ukrajinské vojsko by zůstalo na své současné pozici, z linie současné fronty vytvořit odzbrojený a neutrální region pod správou slovanské vyjednávací skupiny, návrat vysídleného obyvatelstva a tak dále.

Výzvu intelektuálové z řad Lužických Srbů poslali nejdříve jako občané Německa prezidentovi Spolkové republiky Německo a pak postupně všem prezidentům slovanských zemí. V dokumentu z poloviny roku vysvětlují, že dva slovanské národy bojují na jedné straně za zdánlivě západní ideály a na té druhé za bývalé sovětské cíle.

Signatář hovoří

Jedním ze signatářů dopisu je i Heiko Kosel. ParlamentnímListům.cz podrobněji vysvětlil, o co se jedná: „Jsme nejmenší slovanský národ, který navíc nikdy v životě neměl nějaké výbojné choutky, takže nikdy nikoho nenapadl. Ve středověku jsme se bránili proti útokům, ale nemáme žádné zkušenosti s útočnými válkami, tanky a bombami. Naši výzvu jsme poslali všem hlavám slovanských států. Uvědomujeme si totiž určitou odpovědnost slovanských politiků. Nemáme politické ambice, vůdce ani území. Často se mluví o tom, že jedna či druhá strana války se bojí, aby neztratila tvář. My se toho jako nejmenší slovanský národ bát nemusíme a taktéž konfliktní strana, která by na náš návrh zareagovala. Naopak bychom mohli připravit stůl k jednáním zástupců dvou největších slovanských národů.“

Neutrálně o tom napsaly jen místní noviny. „Nejde nám o pana Zelenského či o pana Putina, ale o lidi, kteří tam každý den umírají, a my chceme, aby neumírali,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Kosel. Začali s tím v květnu loňského roku. Jde o skupinu Lužických Srbů různého věku, různé politické orientace, různého náboženského vyznání, takže i různých názorů. „Sjednotilo nás to. Chceme, aby už to zabíjení skončilo,“ dodal Kosel s tím, že když americký prezident Donald Trump domluví mír, tak jenom dobře.

Německé „nemírové“ nálady

V Německu nejsou nálady ohledně války na Ukrajině jednoznačné. V únoru 2024, takže dlouho před popisovanou iniciativou, veřejnoprávní vysílatel v německých spolkových zemích Durynsko, Sasko a Sasko-Anhalstko Středoněmecký rozhlas (Mitteldeutscher Rundfunk, MDR) vydal zprávu, která označuje některé aktivity obyvatel Horní Lužice za proruskou propagandu. Lze říct, že podobné aktivity budí v Německu, kde se zanedlouho budou konat předčasné volby, podezření.

Lužičtí Srbové jsou malý západoslovanský národ obývající jihovýchodní část východního Německa, historicky zvanou Lužice. Používají dva samostatné spisovné jazyky, hornolužičtinu a dolnolužičtinu. Jde o původní slovanské obyvatelstvo Dolní a Horní Lužice.