Nejsem žádná komunistka, rozčílil Skopeček dámu od Zelených

debaty CNN Prima NEWS vyjádřila ke svému plánu na posílení duševního zdraví Středočechů, který má za cíl zabránit jejich vyhoření. „Už to hraničí s nějakou epidemií. Je to problematika, která se dotýká zejména mladých, a z průzkumů víme, že až 40 % z nich hlásí nějaký problém dotýkající se duševního zdraví," představila důvod tohoto plánu s tím, že by byl naplňován již na základních a středních školách, kde by byli například studentům zajištěni psychologové.



Předsedkyně Zelených Magdaléna Davis se následně vyjádřila, proč Čechy její zelená agenda příliš netáhne. Lidé se podle ní se zelenou politikou nesžili, jelikož přichází „ze shora“ od Evropské unie namísto od obcí. V krajských volbách podle ní lze zelenou agendu lépe prosazovat.



Současná hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) hovořila o záměru prohlásit Křivoklátsko národním parkem a k odmítavému postoji k tomuto kroku od mnoha obcí. Podle hejtmanky je vyhlášení národního parku pro obce příležitostí a chtěla by v prosazování záměru pokračovat i během příštích let.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a kandidát na středočeského hejtmana z ODS Jan Skopeček řekl, že by se v případě zvolení hejtmanem vzdal své funkce místopředsedy ve Sněmovně.



K dopravě poslanec a kandidát hnutí ANO na hejtmana Tomáš Helebrant zmínil, že „je co zlepšovat“, a kritizoval například náhradu vlakových spojení autobusy z ekonomických důvodů, načež hejtmanka Pecková oponovala, že některé vlakové spoje využívali i jen dva cestující a kraj si spočetl, že by měl menší náklady, i kdyby jim „pořídil auto či je vozil taxíkem“, jelikož docházelo k tomu, že jeden cestující vyšel kraj na 200 tisíc korun. „Když jsme nastoupili, tak veřejná doprava pohltila 40 % rozpočtu Středočeského kraje, kde jsou školy, silnice, zdravotnictví a tak dále,“ zaznělo od současné hejtmanky s tím, že nyní jsou náklady o 10 % nižší.



„Copak se vyplatí muzeum? Nebo Karlštejn? Taky to nezrušíme!“ reagoval poté Helebrant na to, že Pecková zrušení málo využívaných vlakových spojů vysvětlila ekonomickou nákladností.

Pirátská kandidátka Lucie Cirkva Chocholová souhlasila se Skopečkem, že je třeba řešit napojení na Pražský okruh už nyní a nikoliv až v době, kdy bude dokončený. Zmínila, že by byla ráda, aby lidé více využívali veřejnou dopravu, což by chtěla podpořit například stavbou P+R parkovišť. Roli podle ní hraje též kvalita hromadné dopravy.



Davis k dopravě uvedla, že je třeba k ní přistupovat s vizí, a zmínila, že přetížená není jen silniční infrastruktura, ale též železniční síť. Právě železnici považuje kandidátka Zelených za stěžejní do budoucna a třeba bude spolupráce kraje i se státem.



Skopeček kritizoval pražské „budování špuntů“ na příjezdech do města ze Středočeského kraje, kterého se má dopouštět například Praha 6. „Praha nedomýšlí, co tím dělá. Přece do Prahy dojíždí pracovat lékaři do pražských nemocnic, úředníci do pražských institucí, učitelé učit do pražských škol pražské děti… Představa, že uděláme mezi Prahou a Středočeským krajem nějakou hranici nebo že si budeme házet klacky pod nohy, prostě není možná,“ odmítl. Praha a Středočeský kraj by podle něj měly více komunikovat.

U bydlení Davis tvrdila, že byty „jsou investičním nástrojem“, a prosazovala stavbu obecního bydlení. „Výstavba obecních bytů může takový trend (nedostatku bydlení) napravit. Když to necháme jen na developerech, tak určitá část obyvatel na bydlení vůbec nedosáhne,“ řekla.



S tím nesouhlasil Skopeček, jenž jí namítl, že „obce nejsou dobrými developery“. Návrh Zelených, aby se v budoucnu obce a místní samosprávy staraly o větší počet bytů, pak ohodnotil slovy: „To se opravdu se Zelenými vracíme před rok 1989.“



„Pan Skopeček nás dává do jedné tašky společně s komunisty. Já bych ráda připomněla, že například v Rakousku je mnohem vyšší míra nájemního bydlení než vlastnického bydlení,“ ohradila se proti přirovnání následně Davis, načež ji v jejím názoru podpořila i pirátská kandidátka Cirkva Chocholová.

Podle Skopečka však „nájemní bydlení neznamená, že musí být obecní nájemné bydlení“. „Byty dnes poskytují i standardní privátní subjekty,“ řekl směrem k Davis a Cirkvě Chocholové.

