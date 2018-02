Největší neštěstí za 100 let! varuje show Nory Fridrichové před odchodem ČR z EU

Úvodem pořadu se představuje důchodce youtuber Petr Černý, jenž mimo jiné vyslal do světa dezinformaci o zrušení písmene ř. „Byla to ukázka toho, čeho by mohla být Evropská komise, po zkušenostech, co už nám různě nařizovala, zakazovala, čeho by mohla být schopna,“ tvrdí Černý o tom, že to bylo celé nadnesené.

Anketa Když porovnáte hospodářskou situaci naší země na začátku roku 1990 a 2018, kdy byla lepší? Začátkem roku 1990 80% Začátkem roku 2018 10% Je to celé složitější 10% hlasovalo: 6043 lidí

Následně pak, nejenom na tomto příkladu, reportéři ukázali, jakou rychlostí se dokáže šířit dezinformace. „Loni 1. prosince kritizovala ekonomka Markéta Šichtařová končícího premiéra Bohuslava Sobotku za podpis takzvaného evropského pilíře sociálních práv. Vydedukovala z něj, že migrantům zajistí vysoké sociální dávky a že premiér Sobotka je k nám tímto pozval,“ uvádí Česká televize a následně ukazuje video Petra Černého z pátého prosince či poslance Jiřího Kobzy (SPD) z 9. prosince.

„Jedná se o úpravu smlouvy, která má harmonizovat sociální standardy po celé Evropské unii. Přičemž samozřejmě standardy se netýkají našich lidí, ty se týkají migrantů. Tak, aby migranti skutečně dostali těch 950 eur všude v Evropě. Takže když pominu fakt, že to je plivnutí do tváře všem našim důchodcům, tak je to obrovská finanční zátěž, která pro nás s tím vznikne,“ uváděl například Kobza.

Reportéři ČT24 však tvrdí, že evropský pilíř sociálních práv není vůbec závazným dokumentem a navíc se v něm vůbec nemluví o tom, že by migranti měli ve státech Evropské unie dostávat stejně vysoké sociální dávky.



„Neobsahuje žádná čísla, žádné konkrétní postupy, žádné konkrétní jakoby cíle. To, co tady tvrdí pan Kobza, a vyloženě tam používá nějaké, nějaké částky, to je, to je jakoby čistý výmysl,“ zmínila například Karina Kubelková, hlavní analytička Hospodářské komory ČR.

Následně se už reportéři zaměřují na odchod Česka z Evropské unie. „Rozhodnutí odejít z Evropské unie by byl nesmyslný, nelogický krok a v podstatě by se to dalo přirovnat k dobrovolné amputaci jedné končetiny. Byli bysme zkrátka zhruba o polovinu chudší,“ řekl hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Podle reportérů nejčastěji o tom, že nám členství v EU nic nepřináší, hovoří zástupci SPD. „Když to shrnu, máme bídu, která je ještě na dluh. Takže je jasné, že členství v Evropské unii nám v podstatě nic dobrého nepřineslo. Hodně toho odneslo a my musíme udělat všechno pro to, abychom umožnili České republice zase se postavit na zadní nohy,“ tvrdí například Jiří Kobza.

„Ona bída v interpretaci pana poslance Kobzy vypadá reálně tak, že když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, tak průměrná mzda v eurech byla zhruba 540 euro měsíčně, v současné době na konci roku 2017, což jsou poslední čísla, činí naše průměrná mzda zhruba 1 120 euro měsíčně,“ poznamenal k tomu hlavní analytik České spořitelny Petr Zahradník.



„Budeme moci sami řídit export. Máme poměrně jasnou představu,“ uvádí pak také Kobza. To však rozporuje Marek z Deloitte. „Řídit export, to je asi něco podobného, jako řídit zeměkouli. Nevím, jak si to dokáže představit. Ale export si řídí firmy samy. Samy si hledají obchodní partnery, samy si domlouvají obchodní smlouvy. Takže řízení exportu je možná nějaký myšlenkový návrat k centrální plánované ekonomice socialismu. Ale v tržní ekonomice se export řídit ‚nedá‘,“ sdělil.



„Odchod z Evropské unie by pro Českou republiku minimálně ekonomicky znamenal katastrofu. Apokalypsu, největší destrukci za posledních možná 100 let,“ dodává Zahradník.

Předseda SPD Tomio Okamura si však trvá na svém. „Všechno bude fungovat dál, akorát, že to bude bez diktátu Bruselu. Nevím, v čem je problém. Bude to fungovat dál úplně stejným způsobem,“ sdělil.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef