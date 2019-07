Nejvyšší kontrolní úřad si posvítí na financování školské inkluze

NKÚ prověří podporu vysokorychlostního přístupu k internetu poskytnutou z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z evropských fondů na ni Česko dostalo zhruba 14 miliard korun. Úřad se bude zajímat například o to, jak se daří plnit stanovené cíle podpory. „Peníze, které do této oblasti putují, by měly pomoci například při budování vhodné infrastruktury pro vysokorychlostní připojení, rozšířit a zpřístupnit digitální služby a služby státu pro obyvatele i podnikatele nebo snížit rozdíl v dostupnosti vysokorychlostního internetu mezi venkovem a městy,“ popsala mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.