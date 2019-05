Nekorektní, ale pravdivý popis současné reality. To je kniha Kladivo na politiky

Kniha je zaměřena na podstatu úlohy člověka, jeho vlastností, projevů, jednání a na pojmenování důsledků nesprávných rozhodnutí ve vybraných oblastech lidské společnosti. Jedná se o zajímavou knihu, plnou logických argumentů a myšlenek, která vznikala řadu let. Kniha mimo jiné obsahuje Pozitivní test osobnosti, který se stává pomyslným úderným kladivem dopadajícím na hlavy nepoctivých a nečestných politiků.

Autorem této knihy Kladivo na politiky je Petr Havlíček, podnikatel, dlouholetý starosta obce Vítějeves, publicista, spisovatel a blogger. Petr Havlíček je také šéfredaktor informačního serveru Pozitivní svět, zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu Pozitivní svět, který je garantem pro udělování titulu Pozitivní osobnost.

Kniha přináší odpovědi na mnoho otázek. Například: Ptají se nás politici, co bychom si přáli, nebo nám diktují, co si přejí oni? Stala se některá média prostřednictvím falešné hry na demokracii součástí establishmentu? Je politická reprezentace skutečnou zárukou racionálního a kvalitativního vládnutí nebo je to spíše parta dobře placených, nekompetentních, druhořadých rádoby politiků?

Na všechny tyto závažné otázky a na mnoho dalších se snaží autor nalézt odpovědi, které klade na misky vah v nekončícím souboji pozitivních a negativních lidských vlastností, tedy dobra a zla.

ParlamentníListy.cz knihou listovaly a přinášejí ukázku z kapitoly Byrokratická množírna.

„Armáda stále se rozrůstajících úředníků nemá konce a bobtná s každou další politickou změnou, která má jediný cíl. Vytvořit teplá místa pro své politické příznivce a držitele těch správných stranických knížek. Tento proces přetrvává ve všech státních institucích počínaje vládou, přes ministerstva, kraje, a všechny další úřady. Jediná oblast, která tomuto bobtnání odolává, je místní samospráva do úrovně obcí a menších měst. Zde je kontrola občanů přirozeným procesem stále pod jejich přímou kontrolou. Stát provozuje na 20 tisíc různých úřadů a institucí po celé zemi, ve kterých pracuje 2 373 500 státních zaměstnanců. Aby dokázal unést toto neúměrně vysoké zatížení, používá svěrací kazajku ve formě 70 daňových nástrojů, kterými doslova dusí prosperitu naší země.“

autor: Barbora Richterová