Nekupujte to, odpad! Tohle vám prodávají v Česku, varuje známý Čech před oblíbenou zmrzlinou

Venku teploty překračují 30 stupňů a lidé hledají cesty, jak se zchladit. Jednou z možností je i koupě zmrzliny. Můžete si koupit třeba Cornetto. Marketér Martin Jaroš, žijící v Kataru, však Čechům vzkázal, aby si českou verzi této zmrzliny nekupovali.

Jeho kamarád prý pobýval na dovolené v Itálii, ochutnal tamní Cornetto a byl nadšený. Pak si koupil Cornetto i v Česku a dostal prý jen nepoživatelnou hmotu. Jaroš na svém facebooku konstatuje, že je to rozdílným složením obou zmrzlin. Italská zmrzlina obsahuje pravé čerstvé mléko, smetanu, máslo, vaječné bílky. Českou verzi popsal Jaroš jako napodobeninu. „Místo čerstvého mléka je mléko z prášku, smetana zcela chybí, máslo zcela chybí, vajíčka zcela chybí. V českém výrobku tedy chybí vlastně všechno, co by se dalo nazývat kvalitní potravinou! Kupujete tam odpad!“ nešetřil ostrými slovy Jaroš.

A pokračoval. „Jistě se to vysvětlí specifickým českým tlakem na cenu. Hm. Našel jsem si cenu tohoto Cornetta v online Tesku a na Košíku – pohybuje se mezi 30 a 38 Kč. Těch 30 Kč je nějaká dočasná sleva; víte, jací my jsme slevoví fanatici. Našel jsem si cenu Cornetta v Itálii – podle internetu je to v průměru 1.22 eur, tedy 30,96 Kč. Tedy zhruba stejně, jako ta slevová cena v Česku! Ovšem v Itálii za tuto cenu dostanete jídlo!!! Pro zajímavost jsem se podíval na cenu tady v Kataru. 4 riály, tedy 25,65 Kč. Schválně si zítra jeden kus objednám a podívám se na složení – jestli je to chemka jako v ČR, nebo jestli to připomíná zmrzlinu jako v Itálii. Podle mě tady pomůže jen bojkot. Nekupujte ten odpad v Česku. Prostě ne,“ zdůraznil.

Dá se říct, že tímto jen dál běží příběh, který českou politiku provází už dlouho. Příběh o dvojí kvalitě potravin v některých zemích EU.

Tématu se věnoval už Andrej Babiš (ANO) ještě v době, kdy byl předsedou vlády. Zvýraznil toto téma před volbami do Evropského parlamentu 2019. „Známý problém dvojí kvality potravin mu ‚vylezl‘ z předvolebního průzkumu jako něco, co lidem vadí. A tak Andrej Babiš – sám velkopotravinář – odstartoval volební kampaň do eurovoleb s tím, že bude bojovat za kvalitnější potraviny. ‚Není přece možné, aby si naše děti mohly koupit jenom čokoládu Milka, která má podstatně větší obsah tuku a cukru.‘ Kvůli tomu se dokonce sejde s představiteli obchodních řetězců,“ upozornil server Seznam Zprávy v roce 2019.

O pár let později, konkrétně na podzim 2023, naskočil do stejné lodi i předseda vlády Petr Fiala (ODS), který nakoupil sadu potravin v Česku a poté udělal kontrolní nákup v Německu. A dával najevo, že chce řešit, jak je možné, že v Německu je nutella levnější a zároveň kvalitnější než v Česku. Posléze uznal, že se mu video nepovedlo. „Tohle video se prostě nepovedlo. Nepovedlo se to jeho vyznění. Nemá smysl chodit kolem horké kaše, kdo nic nedělá, ten nic nepokazí. Tohle nebylo povedené a já to vím,“ přiznal premiér v rozhovoru pro Blesk.

Fiala se totiž od svého německého kontrolního nákupu stal terčem mnoha vtipů.

Reportáž o Fialově nákupu natočila i Nora Fridrichová se svým týmem pořadu 168 hodin. Pořadu, který se po mnoha letech přestane z rozhodnutí vedení České televize vysílat. „Na inspekční cestě v Bavorku zjistil jen to, co běžný Čech zná už dávno. Místo ujištění veřejnosti, že ví, jak s vysokými cenami potravin zatočit, působil spíš, jako kdyby byl nakupovat úplně poprvé,“ ohodnotila Nora Fridrichová akci Petra Fialy v listopadu 2023.