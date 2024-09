Němci si stěžují na Poláky: Sabotují vyšetřování výbuchu plynovodu

Když v roce 2022 „došlo k výbuchu“ plynovodu Nord Stream II, padaly otázky, v čím zájmu vlastně takovýto výbuch je? V zájmu Ruska, aby zvýšilo tlak na růst cen plynu na světových trzích? Nebo to byla Ukrajina, které nebyl plynovod vedoucí mimo její území po chuti mnoho let? Nebo někdo třetí?

Prestižní list Wall Street Journal napsal, že za útokem stála ukrajinská skupina a že útok na plynovod posvětil dnešní velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. „V květnu roku 2022 se sešla hrstka vysokých ukrajinských vojenských důstojníků a podnikatelů, aby si připili na pozoruhodný úspěch své země při zastavení ruské invaze. Povzbuzen alkoholem a vlasteneckým zápalem někdo navrhl další radikální krok: zničení Nord Streamu,“ napsal WSJ.

Německý kancléř Olaf Scholz oznámil, že tato kauza musí být vyšetřena a viníci potrestáni.

Z úst bývalého šéfa tajné služby BND Augusta Hanninga ve vyjádření pro německý Die Welt zaznělo, že Polsko a Ukrajina dokonce při útoku na Nord Stream II spolupracovaly.

Je zřejmé, že se na tom podílely i polské tajné služby. Nedomnívám se, že šlo jen o tajné služby, mám za to, že došlo k dohodě mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska. Útok pravděpodobně provedla ukrajinská tajná služba, a to díky silné logistické podpoře z Polska," poznamenal Hannig s tím, že takovéto operace se domlouvají mj. i mezi prezidenty států. A bývalý šéf tajné služby Německa nepochybuje o tom, že polský prezident Andrzej Duda a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si o celé akci vyměnili informace.

Němci podle Welt am Sonntag nadále mají za to, že Polsko sehrálo roli v útoku na Nord Stream II již tím, že obstruovalo vyšetřování. Konkrétně měli Poláci nechat upláchnout potápěče Volodymyra Z., který provedl samotnou akci.

„Vyšetřovatelé tvrdí, že šestičlenná potápěčská posádka, která údajně nastražila výbušniny z plachetnice Andromeda, byla vycvičena v Polsku. Vyšetřovatelé se také domnívají, že Varšava mohla podvodní operaci poskytnout logistickou podporu. Členové posádky na lodi Andromeda jsou podezřelí, že si vzali na palubu vybavení nezbytné pro útok v přímořském letovisku Kołobrzeg, kde plavidlo sedm dní před výbuchy absolvovalo mezipřistání,“ napsal server Politico s tím, že příběh byl původně publikován v němčině nakladatelstvím Welt, sesterskou publikací Politico ve skupině Axel Springer.

Vláda ve Varšavě se proti „nařčením“ ostře ohradila. „Tvrzení, že Ukrajina provedla tuto akci s pomocí polských znalostí, je zcela nepodložené," řekl listu Welt am Sonntag Jacek Siewiera, šéf polského úřadu pro národní bezpečnost.

