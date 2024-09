Němci zavedli kontroly na hranicích. Poláci vytočení, Rakušani taky, Orbán si rýpl

Hraniční kontroly by měly fungovat jako v létě během mistrovství Evropy ve fotbale. Federální policie kontrolovala všechny německé pozemní hranice.

Doposud zpřísněným kontrolám na hranicích čelili jen cestující České republiky, Polska, Švýcarska a Rakouska. Nyní se kontroly zavedly i z Dánska, Nizozemska, Belgie, Lucemburska a Francie. Německo tak uzavřelo hranice po celém obvodu své země.

Ovšem nedošlo k obnovení hranic před vytvořením schengenského prostoru, kdy bylo kontrolované každé přijíždějící auto a každý cestující se musel prokázat doklady. Na to Němci nemají dostatečně početný personál. Kontroly tedy budou probíhat namátkově. Policisté se ovšem přednostně zaměří na nákladní vozy a dodávky, které by mohly přepravovat migranty. Kontroly by podle plánů měly probíhat dalších šest měsíců s možností prodloužení.

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) tento krok zdůvodnila velkým počtem migrantů, kteří nedávno přišli do Německa. V této souvislosti napsala dopis Evropské komisi. „Situace v oblasti migrace je znepokojivá a pro lidi je příliš málo ubytování. Už tak napjatá situace se ještě zhoršila,“ napsala v dopisu Faeserová.

Přísnější kontroly na hranicích mají usnadnit vyhledávání a posílání zpět lidí bez platných dokladů, kteří nechtějí v Německu žádat o azyl. Opoziční CDU/CSU na vládní koalici vyvíjela tlak. Opoziční strana požaduje, aby byly německé hranice zcela uzavřeny lidem bez papírů. Tak daleko ale federální vláda zajít nechce.

Šéf CDU Friedrich Merz po vládní koalici také požadoval, aby Německo tři měsíce zcela odmítalo nové migranty. To ministryně vnitra v souladu s vládní koalicí rázně odmítla. Vláda také odolala tlaku CDU/CSU, která volala po vyhlášení nouzového stavu.

„Zajišťujeme větší ochranu před islamistickým terorem, přísnější deportace násilných zločinců, zákaz nožů a rozpoznávání tváří zločinců. Náš bezpečnostní balíček naplňuje základní slib státu zajistit svobodu a bezpečnost,“ napsala na síti X ministryně vnitra ke vládní politice zpřísnění migrační a bezpečnostní politiky.

Reakce z okolních států na sebe nenechaly dlouho čekat. Polský premiér Donald Tusk označil hraniční kontroly za nepřijatelné. Z Rakouska také uhodilo. „Pokud chce Německo nyní vrátit více lidí na hranici s Rakouskem, pak Rakousko není připraveno je přijmout zpět,“ zaznělo z rakouské vlády na snahu Německa vracet odmítnuté migranty zpět do Rakouska, přes které se do Německa dostali.

Premiér Maďarska Viktor Orbán – který se léta snaží znemožnit jakoukoli migraci ze zemí mimo EU do Maďarska – napsal na X kancléři Olafovi Scholzovi: „Vítejte v klubu!“ Poté se Orbán zajímal, jak chránit vnější hranice, když za tuto ochranu přichází trest od Evropské komise. „Scholz volá po přísných hraničních kontrolách, domnívám se, že musíme mluvit o slonovi v místnosti: Jak je možné bránit vnější hranice EU, když ti, kdo tak činí, jsou potrestáni Evropskou komisí?“ ptal se Orbán na síti X.

Now that even @Bundeskanzler Scholz is calling for strict border contols, I believe we need to talk about the elephant in the room: how is it possible to defend the external borders of the EU, if those who do so are punished by the European Commission? #StopMigration