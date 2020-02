Němcová: Je mi líto Petra Nečase. Rohlíky v samoobsluze? To bylo takto!

reklama

Úvodem se Němcová vyjádřila k ženám v politice. „Jak složité to musí mít mladá žena s malými dětmi, která je z Uherského Hradiště a každý večer nepřijde domů a nestačí své děti pohladit v postýlce a třeba i přečíst pohádku? Když celý týden nejste doma, je z vás víkendová matka a víkendová manželka. Málokterý vztah to vydrží. A to pozoruju tady ve Sněmovně, kde se rozvádí fest. Muži totiž roli manžela poslankyně obtížně zvládají," poznamenává Němcová, která sama šla do politiky až ve chvíli, kdy její syn byl dospělý. Říká, že jako matka malého dítěte by do politiky nešla.

O Němcové se jednu dobu dokonce hovořilo jako o možné kandidátce na prezidentku, nakonec však její mateřská ODS vyslala do boje o Hrad Přemysla Sobotku. "Byl tam i z mé strany vzdor, protože jsem cítila, že nemám podporu. Když jdete do souboje o prezidentské křeslo, není to legrace. To je nejvyšší liga, kterou můžete hrát. A když za sebou nemáte ty, kteří stojí za vámi… A já cítila, že je tam nemám. Že začínám být sama jak voják v poli," okomentovala tehdejší situaci. Podle svých slov je člověk, který si líp rozumí s voliči než s vlastní stranou.

Své pak Němcová v rozhovoru řekla i k expremiéru Petru Nečasovi. Strašně ji podle jejích slov zklamalo, jakým ponižujícím způsobem odešel z politiky. „Když ho vidím, je devastující, co má napsáno ve tváři. Ale zároveň mě stejně trápí – protože jsme se dobře znali a známe s jeho ženou Radkou – zásah do jeho rodiny. Bylo to dramatické. A to, že se nevědělo, co bylo příčinou vtrhnutí policistů na Úřad vlády… Když si vzpomenu na první tiskovou konferenci, kde státní zástupci mluvili o zlatých cihlách a nevím čem ještě… Já věděla, že to není možné. Petra Nečase znám a vím, že není typ, který by si kolem sebe usoukal nějakou mafii. A lidsky mi ho je strašně líto,“ uvedla Němcová.

Závěrem se pak vyjádřila i k dezinformacím, kdy jí občas přijde nějaký e-mail, který ji upozorní, že i na ni nějaká kampaň běží. „Bylo to třeba o tom, že kradu rohlíky v samoobsluze,“ uvádí Němcová. A jak celá tato věc podle ní vznikla? „Vzniklo to při jednom vážném sporu, který jsem měla s Davidem Rathem v době, kdy byl ještě poslancem a já předsedkyní Sněmovny. Něco jsem tam říkala a on reagoval slovy: ‚Vy máte mentalitu zlodějky rohlíků v samoobsluze.‘ Já jsem si toho nevšímala, protože obvykle si těchto věcí nevšímám, ale teď jsem zjistila, že si to žije svým životem,“ uzavřela.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Idiot? Tvrdá dohra včerejších voleb do ČT Babišovi to bouchá pod zadkem „u něj doma“? Slonková tentokrát vyhrabala toto Trump vyhrál: Kavárna trpí. U nás i v USA. To jsou jedy, z obou stran. Babiš se zasměje Současnou situaci Lužické nemocnice v majetku města Rumburk Krajská zdravotní nezavinila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.