Němcová: Trump říká nesmysly. Putin je diktátor, já chci žít v demokracii

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli senátorka Miroslava Němcová (ODS), místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, místopředseda hnutí ANO a předseda sněmovního ústavně právního výboru Radek Vondráček a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

„Prvně řeknu, že je mi to líto, protože považuji Markétu Pekarovou Adamovou, která mohla vzhledem ke svému věku tu českou politiku obohacovat ještě dlouho a prosazovat hodnoty, které se mi líbí. Ale věřím, že se mi podaří nalézt partnery pro spolupráci, kterou jsme předvedli už v roce 2021,“ řekla Němcová.

„Mně je to také velmi líto. Je to pro nás výzva a my se s tím musíme poprat. To se nám v TOP 09 stalo už víckrát. Budeme hlídat volebního lídra i předsedu,“ prohlásil M. O. Havel.

„Já jako vnější pozorovatel nemohu neříct, že za předsednictví Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 v podstatě přestala být samostatná politická strana. Stala se z ní v podstatě pražská frakce koalice SPOLU,“ řekl Vondráček a popřál brzké uzdravení.

Totéž učinill i poslanec Hrnčíř, ale neodpustil si poznámku, že Markétu Pekarovou Adamovou bylo za co kritizovat.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k válce na Ukrajině a k tvrdému tlaku, který vyvíjí prezident USA Donald Trump na Ukrajinu.

„Asi se shodneme, že není vhodné označovat Volodymyra Zelenského za diktátora. Ale podívejte se na to, co tomu předcházelo. Zelenskyj řekl o Trumpovi, že žije v dezinformační bublině. A toto byla reakce Donalda Trumpa. Trump ukázal Zelenského pozici v politickém potravním řetězci,“ poznamenal Vondráček.

„To bylo velmi hrubé zjednodušení,“ napomenula Vondráčka moderátorka Tománková. A dala slovo senátorce Němcové.

Němcová nešetřila tvrdými slovy především na konto ruského vládce Vladimira Putina. Ale zmínila i Donalda Trumpa. Podle slov Němcové, ve vztahu k Ukrajině „Trump říká nesmysly“. „Vladimir Putin je diktátor, který přepadl Ukrajinu. To je prostě fakt, který nemůžeme překrýt tisíci barevných slov. Vladimir Putin je diktátor, který přepadl Ukrajinu a kdo vyznává demokratické hodnoty, tak Ukrajině pomáhá,“ zaznělo od senátorky Němcové.

Když dostal slovo Hrnčíř, varoval, že EU vsadila všechno na jednu kartu, dle níž je třeba vyhnat ruského invazistu, a teď na to podle Hrnčíře EU doplatí. „Já se obávám, že na tom USA vydělají, s tím ukrajinským nerostným bohatstvím, a že EU jen ponese ty náklady,“ konstatoval Hrnčíř. „Ano, Ukrajina je slabší ve rovnání s Ruskem a dá se očekávat, že Rusko bude dál na tu Ukrajinu tlačit,“ podotkl Hrnčíř. Trval na tom, že „i špatný mír je lepší než válka“.

Poslanec TOP 09 M. O. Havel poznamenal, že aktuální jednání o Ukrajině připomíná jednání v Mnichově v roce 1938 o Československu bez Československa. „Pokud se toto na Ukrajině stane, tak to tam vyvolá stejný komplex jako tady u nás ani ne před sto lety. Proto my toto nesmíme dopustit,“ ozval se M. O. Havel. A uvítal snahy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se, dle jeho názotu, snaží dalšímu mnichovskému traumatu předejít.

Vondráček ve vysílání vztyčil naléhavý otazník, zda Česku pomáhá, když prezident Petr Pavel a jeho „přítel po boku“ stále hlasitě podporují Ukrajinu a jdou tím proti zájmům USA. To podle Vondráčka nijak pozici Česka neposílí.

„Američané už teď posilují základny v Tichomoří. Donalda Trumpa zajímá celý svět, ne jen Evropa. A Trump teď opravdu dělá všechno pro to, aby ukončil tuto válku. Ale Rusko teď není schopné vojensky se dostat ani do Oděsy, takže teď nemá na to, aby napadlo EU,“ vyložil svůj pohled na věc Vondráček. Proto podle něj není třeba okamžitě více zbrojit v celé Evropě.

„Kde vy berete tu jistotu, jak se zachová Rusko, jak se zachová Vladimir Putin?“ obrátila se v ten moment na Vondráčka Němcová. A hned poukázala na to, že Finsko a Švédsko chtěly vstoupit do NATO, protože Rusko vnímají jako hrozbu. A že tu hrozbu vnímá i dánská vláda, která v tuto chvíli dobře vidí, kolik zbraní vyrábí Ruská federace, a kolik zbraní se teď vyrábí v EU.

„Já myslím, že ty obavy z Ruska jsou přehnané. Myslím, že nás tady Rusko neohrožuje,“ ozval se Hrnčíř. A doplnil, že musíme především postavit na nohy českou ekonomiku a český průmysl, protože nebudeme mít dostatek peněz na všelijaké nutné výdaje.

Němcová poukázala, jak teď do obrany investují Poláci. „Poláci, ti to mají v genech a velmi dobře vědí, čeho je Rusko schopno. Obrana, tak jak jí vnímá každý politik, je prvořadou povinností,“ vzkázala Němcová.

„Já bych k tomu přidal jednu větu, a tou bych to uzavřel. Spojené státy se nestěhují z planety. USA tu zůstanou a já věřím, že součástí těch jednání o Ukrajině nakonec budou geopolitické záruky, které budou ku prospěchu i střední Evropy,“ poznamenal Vondráček.

Odmítl se bavit o přijatelné hladině výdajů na obranu. Upozornil, že Česko teď vydává 3 % HDP na obranu jen tím, že se zaplatila splátka za stíhačky F-35. „My z opozice chceme nějakou normální debatu o tom, kam má směřovat česká obrana,“ zmínil Vondráček.

Němcová okamžitě Vondráčkovi vmetla (!), že když byl ve vládě, onen kabinet se opíral o komunisty. „Já chci žít v demokracii T. G. Masaryka, ne v zemi řezníka jako byl řezník Klement Gottwald!“ prohlásila Miroslava Němcová.

„Já bych si taky přál žít ve svobodné zemi, ale tady jsou stíháni lidé za politické názory,“ ozval se Hrnčíř, čímž narážel na trestní stíhání svého stranického šéfa kvůli pověstným kontroverzním billboardům s „chirurgem z dovozu“. A poznamenal, že si musíme vybrat, jestli budeme financovat zlepšení ekonomiky, zlepšení obrany, nebo zda budeme financovat „nesmyslné zelené cíle“.

