Německo: Azylanty zavřít a nechat je tam. Mládež CDU/CSU přitvrdila

Předseda německé mládežnické organizace koalice CDU/CSU Johannes Winkel vyzval k vytvoření „návratových center“ pro odmítnuté žadatele o azyl – měli by v nich zůstat. Německo by dle jeho návrhu mělo svůj migrační model přizpůsobit tomu dánskému. Pro zlepšení integrace dětí s migračním původem navrhl povinnou docházku do mateřských škol. V základních školách by pak pro takovéto děti zavedl kvóty. V úvahu by dle jeho názoru přicházela kvóta 30 procent.

reklama

Německá migrační politika se podle Junge Union dopouští „bezprecedentního popírání reality“, kdy je každá praktická myšlenka na řešení blokována odkazem na tzv. „evropské řešení“, v čemž organizace spatřuje pouze únik před vlastní odpovědností.

Jasné dle předsedy mládežnické organizace koalice CDU/CSU Junge Union Johannese Winkela je, že „čím déle budeme čekat, tím drastičtější budou opatření, která budou nutná později“ a spolu s tím budou lidé ztrácet důvěru ve schopnost státu jednat a odvracet se od demokracie. Součástí Junge Union je přibližně 90 000 mladých lidí a Junge Union je tak největší politickou organizací mládeže v Evropě.

„Německo potřebuje dánský obrat! Právě sociálně demokratické Dánsko se vydalo cestou migrace a integrace, která se může stát vzorem pro Německo,“ prohlásil předseda mládežnické organizace koalice CDU/CSU Junge Union Johannes Winkel.

Podle dánského modelu by předseda Junge Union zavedl „návratová centra“ pro odmítnuté žadatele o azyl. „Odmítnutí žadatelé o azyl, kteří nemohou být deportováni, musejí zůstat v návratových centrech podle dánského modelu,“ uvedl Winkel. Lidé umístění v těchto centrech by se již nesměli volně pohybovat, když je deportace do jejich domovské země z bezpečnostních důvodů odložena, pokud by se řídili dle dánského vzoru.

Během roku 2022 bylo podle údajů spolkové vlády z Německa vyhoštěno přibližně 13 000 osob. Podle centrálního registru cizinců bylo na konci roku 2022 povinno opustit zemi cca 304 000 osob, z toho 248 000 z příkazem k strpění. Lidé s příkazem k strpění jsou povinováni opustit zemi, ale z určitých důvodů, jako například chybějící doklady totožnosti nebo v případě nemoci, nemohou být ze země vyhoštěni, informoval týdeník Zeit.

Winkel též požaduje reformu zákona o dávkách pro žadatele o azyl. Zavedl by omezení sociálních dávek, a to „přechodem od peněžních k nepeněžním dávkám, a to bez výjimek“ pro všechny žadatele o azyl. Nakupovat by mělo být možno pouze za pomoci čipové karty.

Rovněž doporučil pro Německo označení „sociálně ohrožených oblastí“. „Musíme identifikovat problémové okresy a vypracovat katalog opatření,“ řekl Winkel. „Zvláštní pravidla v hotspotových okresech mohou také rozpustit paralelní společnosti, které se v Německu vytvořily,“ uvažoval politik.

Pro zlepšení integrace dětí s migračním původem, které by špatně mluvily německy, by podle předsedy stálo za to, aby povinně navštěvovaly školku. Povinná docházka do mateřské školy v Německu zatím neexistuje. Z právního hlediska rodičům nic nebrání v tom poslat své děti do mateřské školy až ve čtyřech letech nebo i později. „Musíme dát dětem spravedlivou šanci na integraci a osvojení jazyka. To se podaří pouze tehdy, pokud vytvoříme povinnou mateřskou školu podle dánského vzoru,“ řekl Winkel.

V Dánsku je v okresech s vysokým podílem migrantů povinnost posílat všechny děti navštěvovat mateřskou školu, aby se naučili místní jazyk. Deník Bild informoval, že pokud rodiče odmítnou děti do školy poslat, je jim zkrácen rodinný příspěvek.

Změnu chce Winkel nicméně i na základních školách – na nich by zavedl kvóty pro děti s migračním původem: „V základních školách musíme zavést kvóty pro děti s migračním původem v celém Německu. Představitelných by zde bylo 30 procent,“ představil svou vizi pro německé školy předseda Junge Union.

Psali jsme: 6 měsíců v Německu a jdete volit. Migranti mohou zajásat „Nikdo nás k tomu nemůže nutit.“ Poláci si u migrace dupli. Proti Itálii Okamura (SPD): Mezi pašeráky migrantů převládají Ukrajinci Mračková Vildumetzová (ANO): Rakušan hlasoval proti zájmům ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama