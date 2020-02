Německo a Merkelová. Klid? Je to jinak. Strach z Hitlera a pozice AfD po šoku v Durynsku

reklama

V Německu došlo k politickému zemětřesení. Potom, co ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko táhla CDU za jeden provaz s krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD), zasáhla kancléřka Angela Merkelová a dala jasně najevo, že s AfD se nespolupracuje.

„Pro ty strany, které představují většinu v Bundestagu, v německém Spolkovém sněmu, je skutečně vyloučena, protože my si musíme umět představit to rozdělení politické scény; pokud jde o AfD, tak AfD je zaměřena na to, aby německou politiku zbavila Angely Merkelové. Takže pro AfD je tématem Merkelová. Pro ty ostatní strany to téma ve vztahu k AfD, když to řeknu obrazně, je Hitler čili pohled zpátky na minulost. Tyhle dva pohledy se samozřejmě naprosto nescházejí,“ vysvětlil expert na německou politiku v rozhovoru pro server Info.cz.

Tak to alespoň funguje na centrální vládní úrovni v Berlíně.

Na nižších úrovních už to může být jinak. Na komunální úrovni už CDU a AfD spolupracují. Z této komunální úrovně je pak vyvíjen tlak na vyšší patra politiky, aby spolupráce s AfD byla přijatelná. To neplatí jen o CDU, ale třeba také o německé sociální demokracii. Zatímco komunální politici tvrdí, že se s AfD dá normálně mluvit o správě chodníků, vrcholní politici říkají, že s AfD se nespolupracuje, protože extremistům se neustupuje, protože to extremistům otevírá cestu k vládnutí.

Současně s tím však Handl odsoudil násilné výhrůžky politikům, kteří byli ochotni s AfD spolupracovat. Odborník zdůraznil, že výhrůžky násilím, neřkuli samotné pokusy o násilné akty v žádném případě k politice nepatří.

Faktem podle něj je, že z politického hlediska Alternativa pro Německo odebírá nejvíc hlasů právě Merkelové a její CDU. Spousta voličů má totiž pocit, že Merkelová v průběhu svého dlouhého vládnutí, kancléřkou je totiž od roku 2005, převzala nápady německé sociální demokracie, ale nejenže o nich mluvila, ona je také reálně provedla, což řadě pravicovějších voličů nebylo po chuti – a to vytvořilo prostor pro AfD. Fotogalerie: - Muzeum Stb v pivovaru

Dnes ale AfD bere hlasy i levici, bere hlasy i sociálním demokratům nebo straně Levice (Die Linke), jejichž voliče vede k volbě AfD strach z migrantů, strach o svou bezpečnost, o svou kulturu, mají strach z globalizace, strach z otevřenosti společnosti.

V Bundestagu ale AfD mnoho legislativních návrhů nepřináší.

Vedle toho zůstává v platnosti dělení na levici a pravici, CDU odmítá spolupracovat s Die Linke, kterou vnímá jako radikální levicovou sílu, ale různých dělících linií už je tolik, že toto dělení oslabuje. Stále platí také rozdělení na západ a východ Německa, protože životní podmínky jsou na východě stále horší než na západě.

Ale dokud bude na nejvyšší úrovni platit, že politika je sporem, jestli půjdeme dál s Merkelovou, nebo s Hitlerem, tak žádná z demokratických stran s AfD spolupracovat nebude. Pravděpodobnější je, že budou vznikat natolik široké koalice, že jejich hlavním smyslem bude postavit se proti AfD.

