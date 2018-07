Německo neplánuje změny režimu na hranici s ČR, říká Hamáček

„Hovořil jsem dnes telefonicky s německým ministrem vnitra Seehoferem. Ujistil mě, že Německo neplánuje změny režimu na našich hranicích. Shodli jsme se, že klíčová je ochrana vnějších hranic EU. Dohodli jsme se, že Horst Seehofer přijede do Prahy, kde boj proti nelegální migraci probereme,“ napsal Hamáček.

Seehofer v minulosti hovořil o možnosti vytvoření tranzitních center na německých hranicích, v nichž by úředníci zastavovali ty žadatele o azyl, za jejichž azylové řízení je odpovědná jiná země EU. Tyto žadatele by Německo vracelo do země, v níž by měli žádost o azyl podat. Podle Seehoferova plánu měla centra vzniknout na hranici Bavorska s Rakouskem, přes niž přichází většina migrantů směřujících do Německa.

Bavorsko zároveň zřídilo vlastní pohraniční policii, která by měla kontrolovat migranty na hranicích s Rakouskem a s Českem. Bavorská pohraniční policie ale podle Seehofera bude moci kontroly provádět jen s povolením spolkových úřadů nebo na jejich žádost. Samostatně bavorská zemská policie nebude smět nikoho z hranic vracet.

