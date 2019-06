Německý list po Letné: Babiš by měl opustil všechny politické funkce

Zahraniční média se ve svých dnešních komentářích podrobně věnují nedělní masové demonstraci proti vládě Andreje Babiše, patrně největší od roku 1989. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) je přesvědčen, že podezření vůči Babišovi jsou natolik závažná, že by do jejich vyšetření měl předseda vlády přerušit výkon všech politických funkcí. Informaci převzala ČTK.

FAZ, jeden z nejznámějších německých deníků, v komentáři připomněl, že obviněními, která se týkají Babiše, se ještě nezabývaly soudy. „Ale už jen důvodné podezření, že se mohl dopustit podvodu v milionové výši, je tak závažné, že by do vyjasnění celé záležitosti měl přerušit výkon všech veřejných úřadů a politických funkcí,“ míní list.

Nedělnímu protestu, kterého se zúčastnilo kolem 250.000 lidí, věnoval jeden ze svých komentářů i německý nejčtenější seriózní deník Süddeutsche Zeitung. Zřejmě největší protestní hnutí od roku 1989, za nímž stojí trojice mladých mužů, podle něj požaduje mimo jiné upřímnost a slušnost v politice. „Děti revoluce dospěly. Pochopily, co jim demokracie nabízí, ale také co požaduje. České hnutí je tak vzorem 2 nejen ve střední a východní Evropě,“ míní Süddeutsche Zeitung.

Demonstrace proti Babišovi organizují mladí politici z nedávno vzniklého hnutí Milion chvilek pro demokracii. Protestují nejen proti předsedovi vlády, ale i proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové.

„Po třiceti letech zaplnili Letnou. Po pádu komunismu si mysleli, že to již nebude třeba, ale premiér Babiš podle nich ohrožuje demokracii,“ napsal slovenský list Sme. Ten si také všímá, že zatímco před 30 lety, v období takzvané sametové revoluce, z pódia na Letné přednesl projev také současný český prezident Miloš Zeman, tentokrát tam chyběl.

„Tak velký protest v Čechách nebyl 30 let. Více než 250.000 lidí přišlo na Letnou, aby demonstrovali proti zkorumpované vládě Andreje Babiše,“ píše polská Gazeta Wyborcza a cituje názory demonstrantů, že Babiš nemá morální právo stát v čele státu, nebo že v normální zemi by už dávno nebyl v politice. Ale „bojové ovzduší, jaké bylo cítit ve Varšavě během pochodů na obranu demokracie, v Praze nebylo, demonstrace připomínala spíše obrovský piknik“, poznamenal zpravodaj listu.

Podle rakouského listu Der Standard situace v Česku dělá starosti evropským partnerům. Babiš je sice považován za pragmatika, ale způsob, jakým reagoval na zprávu z Bruselu kritickou k jeho střetu zájmů, když ji označil za „útok na Česko“, ukazuje na obrannou strategii, která sází na populistické si přivlastnění celé země, míní deník.

O protestech informovala i ruská média. Podle deníku Rossijskaja gazeta lze „s jistotou tvrdit, že čtyřiašedesátiletý Andrej Babiš vstoupil do českých dějin jako jeden z nejvíce kritizovaných šéfů vlády“. Dodává, že obvinění se na šéfa české vlády nabalovala „jako sněžná koule puštěná z hor“: nátlak na média, spolupráce v mládí se Státní bezpečností, zneužívání pravomocí, temné manipulace se synem z prvního manželství.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Některé projevy demonstrantů označil za neuvěřitelné. Pozastavil se rovněž nad tím, že čím více peněz dala vláda do platů, investic nebo vědy a výzkumu, tím více jsou lidé nespokojenější.

Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek přišlo na úvod demonstrace zhruba 250.000 lidí, mobilní operátor T-Mobile na základě lokalizačních dat odhadl účast na 283.000 lidí.

