Nemehla? Kalousek začal nadávat

26. 7. 2018 10:37

Agrofert, jenž patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), získal loni na dotacích více peněz, než zaplatil na dani z příjmů. Jde o největší obnos peněz na dotacích v jeho historii. Píší to Hospodářské noviny. A na Twitteru na to reaguje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.