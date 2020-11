Nenávistný ožralec Zeman, trvá na svém novinář Etzler. Kamarádi mi volali, jestli tohle je fakt prezident

Dlouholetý reportér Tomáš Etzler, který mimo jiné natočil film Nebe o pololegálním čínském sirotčinci pro postižené děti, se rozhovořil pro server Deníkn.cz zejména právě o říši středu. On sám se již do Číny, v níž strávil řadu let, nikdy vrátit nechce.

Film Nebe původně objednala CNN, následně jej však odmítla k překvapení Etzlera odvysílat. Nyní byla v Česku zrušena premiéra filmu kvůli pandemii. „Mysleli jsme si, že to dostaneme do celého světa a že to pro nás bude mít jiné benefity než peníze. Jestli to byla nějaká sebecenzura…,“ poznamenal k tomu, co se přihodilo se CNN, Etzler.

Odmítnutí CNN Etzlerovi však přineslo možnost udělat dokument svobodněji. „Zůstat jen v sirotčinci, ať si to na kameru řádové sestry a děti řeknou samy. Vždycky se snažím do těchto věcí vstupovat co nejméně. O totéž jsem se snažil i ve svých reportážích. My jsme sestříhali čtyřicet minut filmu na jaře 2018, a to vůbec nefungovalo. Jeptišky si sice říkaly věci samy, ale chyběly souvislosti, které já znal, ale divákům by to nedošlo,“ popsal Etzler. „V původním filmu vůbec nefungovalo, že by si diváci měli šanci uvědomovat, jak je tenhle sirotčinec v zemi jako Čína naprosto výjimečný. Předpokládám, že kdyby stejný sirotčinec fungoval někde za Prahou, že by tam automaticky fungovali lidé s empatií, kteří tuhle práci mají rádi. Ale vidět tohle v Číně, to byl naprostý zázrak,“ dodal Etzler, že ve filmu nebylo nic politického.

Když se rozhovořil Etzler o Číně, uvedl mimo jiné to, že lidskoprávní situace v zemi je strašná. „V Číně jsem se začal chovat jako člověk s ostrými lokty. Kdybych se stejným způsobem choval tady, byl bych zatčen. Tam to ale jinak nejde,“ popsal Etzler mimo jiné i jeden konkrétní příklad.

„Třeba jsem v Číně potřeboval zabukovat na hotelu čtyři pokoje. A Číňané kradou, takže když přijdete do hotelu, musíte zaplatit zálohu. Když z hotelu odcházíte, pošlou na pokoj kontrolu, jestli nechybějí peřiny, deky, závěsy. Pak vám zálohu vrátí. Já potřeboval pokoje na pět dní kvůli natáčení. Takže pro kameramana, pro mě s malou dcerou a podobně. Chtěli po mně zálohu dvacet tisíc dolarů. Hrozně jsem je seřval, že já nejsem žádná komunistická kurva, která krade,“ popsal Etzler, že nakonec mu byla skutečně snížena záloha na čtyři tisíce dolarů. „Kdybych na ně mluvil slušně, ničeho nedosáhnu. Tohle jsem se tam naučil a tady jsem se musel přeorientovat,“ dodal.

On sám byl v Číně zatčen 23krát. „Jsou to strašné nervy. Nikdo nechce být odvedený na policii. Je to velmi nepříjemné. Nejvíc v momentech, kdy točíte něco, o čem víte, že se jim určitě nebude líbit. Ať už jsou to Tibeťané, severokorejští uprchlíci, Fa-lun-kung. Točil jsem co nejrychleji, protože víte, že dříve nebo později se nějaký fízl objeví,“ popsal, že v Číně nikdy člověk neví, kdy spadne klec.

Závěrem se pak Etzler rozhovořil o prezidentu Miloši Zemanovi, o němž v minulosti hovořil jako o podlém, nenávistném, zlém, nejslavnějším českém ožralci. „Vždyť je to pravda,“ podotkl k tomu Etzler. „Když on tehdy v Číně vylezl s tím krtečkem… stydím se! Moji čínští kamarádi to viděli, volali mi a ptali se: ‚On je fakt prezident?‘ A to jsou Číňané zvyklí na ledacos. V tomto případě ale nebyli schopni slova. To, že se Zeman jezdí do Číny učit stabilizovat společnost, ukazuje jeho sprostotu. To je plivnutí do obličeje všem těm desítkám milionů mrtvých, které má čínský režim na svědomí,“ uzavřel.

