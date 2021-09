Nenažraný developeři, šermoval Stropnický grafem. Slyšel o svém zámku, prý „plácání“

Jedním z palčivých témat vrcholící předvolební kampaně v Česku je otázka bydlení. Ceny bytů dlouho prudce rostou už i mimo Prahu a řada mladých lidí zjišťuje, že si vlastní byt pořídí jen těžko. Co s tím? Ekonomický expert ODS má jasno. Developeři musí stavět víc bytů, musí k tomu dostat podmínky. Když to slyšel kandidát ČSSD do Sněmovny Matěj Stropnický, vypěnil. „Developeři jsou strašně nenažraný!“ Když to Skopeček slyšel, vyrazil do rázného protiútoku. Nahlédněte.

V debatě na CNN Prima News se střetli ekonomický expert ODS Jan Skopeček a kandidát na poslance v barvách ČSSD v Praze Matěj Stropnický.

Poradce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) Matěj Stropnický debatu odstartoval pohledem do Berlína, kde se přes 50 procent lidí v referendu vyslovilo pro vyvlastňování bytů velkým pronajimatelům.

„To je přetečení toho bublajícího hrnce hněvu těch lidí, kteří na to bydlení prostě nejsou v německé metropoli schopni dosáhnout,“ konstatoval Stropnický s tím, že v Berlíně působí několik velkých pronajimatelů, kteří na trhu s byty dominují. V Praze je však situace jiná, proto Stropnický nevnímá berlínský model jako řešení pro Prahu. „U nás spočívají byty ve vlastnictví lidí, což znamená, že u nás je problém spíš byt koupit, než ho případně pronajmout, ale konec konců i ty nájmy u nás rostou,“ pravil Stropnický.

Skopeček byl z výsledku berlínského referenda přímo zděšen.

„To mě samozřejmě děsí. Myslím, že úspěch naší civilizace a bohatství, ve kterém žijeme, vzniklo na základě toho, že máme nedotknutelnost vlastnického práva. Vlastnické právo je svaté a jakékoli jeho nahlodání samozřejmě nevede k ničemu dobrému. Konec konců, generace před námi v Československu si užily, co to znamená nemít respekt k vlastnickému právu,“ varoval Skopeček.

Poukázal na to, že v dobách socialismu zde sice existoval určitý bytový fond, ale kvalita těchto bytů nebyla valná. „Je vidět, že když se člověk stane vlastníkem, tak ho to vede k odpovědnosti za ten majetek, on ten majetek kultivuje a kultivuje i prostředí kolem sebe,“ upozornil Skopeček.

Stropnický kontroval, že trh s bydlením selhává, lidé to cítí a ukazují to trhu právě hlasováním v referendu.

Skopeček konstatoval, že by stačilo více stavět byty na jedné straně a na straně druhé nechat lidi investovat také do něčeho jiného než do bytů. I to by snížilo tlak na trh s bydlením.

Ale Stropnického nepřesvědčil. Kandidát ČSSD na poslance oponoval, že ceny bytů rostou i navzdory tomu, že developeři některé nové projekty spustili, protože pro developery je výhodné vyšponovat cenu každého nového bytu do maximálních výšin. „Protože je tady obrovský problém ten, že se až třetina bytů skoupí na spekulaci,“ šermoval Stropnický grafem do kamer.

Nejapné nápady levice

Skopeček si však trval na svém a poukazoval na to, jak dlouho trvá, než se v Praze podaří postavit pár bytů. Je to proces třeba i na deset let. Takto dlouho čekat mohou jen velké developerské firmy. Kdyby odpadla podstatná část byrokratických omezení, mohly by si i menší firmy dovolit investovat do bytových projektů. A toho je v Česku třeba dosáhnout.

„Dokud se nezačne stavět dostatek bytů, tak mohou socialisté a zelení vymýšlet jakékoli regulace, jakkoli bláznivé nápady, ale stejně to k ničemu dobrému nepovede. Podívejte se, k čemu vedlo v Berlíně stanovení maximální regulované ceny za nájem. Tam, kde ta regulovaná cena byla, tam se snížila nabídka těch pronájmů a tam, kde to regulované nebylo, ta cena vystřelila ještě více, čili pro ty lidi v Berlíně byla ta situace horší. K tomu vedou tyto nejapné nápady levice,“ vypálil Skopeček.

Stropnický se bránil, že je třeba tomu dát nějaký čas, aby se ukázalo, zda a jak toto berlínské opatření funguje.

Jedním dechem dodal, že bytů se staví stále víc a víc, ale jejich ceny dál závratně rostou. Navzdory tomu, že byla zrušena daň z převodu nemovitosti.

„Developeři jsou strašně nenažraný. Ta marže, kterou oni mají z každýho toho postavenýho bytu, je dneska už 40 procent,“ nebral si Stropnický servítky s tím, že developerům je to pořád málo a chtějí vydělat stále víc a víc, stavět domy blízko sebe, aby lidé neměli v bytech světlo ani vzduch. Developerům je to však podle Stropnického jedno.

Skopeček trval na tom, že bytovou problematiku je třeba řešit s pomocí trhu. Obce a města podle něj mají držet část bytového fondu pro občany, kteří se dostanou do sociálně obtížné situace, ale to neznamená, že obce, města a stát mají stavět byty ve velkém a řešit bydlení pro všechny, případně pro drtivou většinu občan. Takovýto model za socialismu již existoval a pohled do minulosti jasně ukazuje, jak špatně to dopadlo.

„Magistrát v Praze není schopen stavět ani silnice. Představa, že by stavěl byty, je úplně absurdní,“ kroutil hlavou Skopeček.

Stropnický kontroval, že se v 70. letech minulého století stavělo přes 80 tisíc bytů ročně a tehdy ty byty byly kvalitní, protože byly nové.

A Skopeček hned vyrazil do útoku.

„Já jsem panelákové dítě. Já jsem vyrůstal v tom komunistickém paneláku. Já se za to nestydím. Donedávna jsem tam bydlel. Ale představa, že dneska budou lidé spokojeni za byty v socialistické velikosti a kvalitě s dřevotřískovou koupelnou, tak to, pane kolego, slibujete hezké časy občanům České republiky. Zaplať Pán Bůh jsou pryč,“ vysmál se člen ODS Stropnickému.

A tím zdaleka neskončil

„Když sleduju ČSSD, jak zdivočela socialisticky, tak já vám tu Sněmovnu fakt nepřeju. Já si myslím, že tradiční levice do Sněmovny patří, ale vy jste převzali komunistickou rétoriku,“ rozčílil se Skopeček.

Celý duel naleznete zde

Stropnický se bránil, že by nové byty neměly dřevotřískové koupelny, ale vyhovovaly by dnešním standardům. Je třeba takové byty postavit, protože trh to neumí.

A Skopeček na Stropnického uhodil znovu.

„Ale vy jste spekulant. Vy máte zámek a žijete tam sám, tak tam pojďme nastěhovat ty, kteří si nemohou dovolit bydlení v Praze. To je rovnostářské, to je socialistické,“ vmetl člen ODS Stropnickému.

„Vy plácáte nesmysly,“ bránil se okamžitě Stropnický s tím, že jeho zámek je téměř neobyvatelný, protože se v něm netopí.

„Tak pojďme udělat pro váš zámek dotaci na vytápění,“ doporučil bleskově Skopeček s tím, že v bytové otázce spoléhá jen na sílu trhu, protože stát už ukázal, že neumí stavět kvalitní byty.

Debata se v těchto chvílích nachýlila k závěru.

