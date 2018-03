Nenech si srát na hlavu od soudruha Babiše. Do kauzy šéfa GIBS se vložil vyšetřovatel kmotra Mrázka

Roman Pavlík, vyšetřovatel z kauzy hospodářské kriminality kolem Františka Mrázka, se na Facebooku vložil do současné aféry kolem šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína a premiéra v demisi Andreje Babiše. Podle Pavlíka je Babišův tlak na Murína „účelovka“. Murín by si od Babiše podle Pavlíka neměl nechat sr*t na hlavu.

Andrej Babiš vyzval v minulém týdnu šéfa GIBS Michala Murína k rezignaci. Šéfovi ANO a premiérovi v demisi Babišovi podle toho, co uvedl, vadilo hospodaření instituce. Rovněž v médiích zmínil, že Murín je jeho podřízený (Babiš hovořil z pozice premiéra, pozn. autora). Murín na druhé straně naznačil, že na něj premiér vyvíjel tlak a údajně mu měl slíbit, že když rezignuje sám, „bude to bez skandálu“.

Bývalý kriminalista Roman Pavlík, který v devadesátých letech pracoval jako hlavní vyšetřovatel na kauze hospodářské kriminality kolem osoby pověstného „kmotra“ českého podsvětí Františka Mrázka, se Murína na Facebooku zastal.

„Nevěřím, že by Michal byl do něčeho zapleten či nevědomky,“ sdělil Pavlík s tím, že je Murín jeho bývalý kolega. „Znám ho. Je to férovej kluk,“ dodal expolicista. „Setkáváme se na srazech staré gardy z mordparty a je pořád tím správňákem, jakého jsem znal, i když už byl ve funkci ředitele GIBS,“ upřesnil.

Následně se rozepsal i na adresu bývalého policisty Igora Gáboríka. „S Igorem Gáboríkem jsem se znal lépe, vždyť byl můj vedoucí oddělení na pražské kriminálce asi dva roky, než odešel do civilu. A že se kolegové pozdraví a zdvořilostně pokecají... To by s náma nesměl promluvit nikdo, kdo ještě slouží,“ napsal.

Podle Pavlíka je tlak na šéfa GIBS „účelovka“ a šéf ANO se jej chce zbavit. „Michale, držím ti palce a nedej se!!! Nenech si pošpinit jméno a nepodlehni nátlaku. Já jako i ostatní kluci, kteří jsme pár bitev na poli zločinu společně vybojovali, ti držíme palce,“ zakončil svůj první post k tématu Pavlík koncem února.

„Tak, tak, správně, Michale, drž se a nenech pošpinit své jméno křivákem soudruhem Babišem. Nenech si sr*t na hlavu. Stojím za Tebou nejen já, ale věřím i ostatní kluci staré gardy mordparty, kdy jsme společně vybojovali několik bitev se zločinci. Známe se a já vím, že se nevzdáváš. Máš svoji čest, tak bojuj. Držím palce kamaráde,“ komentoval Pavlík Murínovo rozhodnutí vystoupit ve Sněmovně ze začátku března.

Jak Pavlík uvedl v dalším příspěvku, Babiš je podle něho křivák, který si myslel, že šéf GIBS sklapne podpatky a ze soudruha se „pose*e“. „Se krutě spletl. Myslím, že mu to Michal na slyšení ve Sněmovně nandá, se bude divit,“ komentoval Pavlík.

Roman Pavlík sloužil v devadesátých letech na hospodářské kriminálce, o jeho příběhu a roli, kterou v případu kolem Mrázka sehrál, informovaly ParlamentníListy.cz zde. Později před svým odchodem od policie Pavlík sloužil ještě na oddělení vražd, kde pracoval jako Murínův kolega.

autor: Jonáš Kříž