Nenechám se vydírat, nas*rte si! Musk a Disney, jde o peníze

Elon Musk vzkázal společnostem, které chtějí ze sociální sítě X stáhnout reklamu, „ať si na*erou“. „To, co tento bojkot reklamy způsobí, je, že zabije společnost a celý svět se dozví, že tito zadavatelé reklamy společnost zabili,“ řekl Musk na konferenci DealBook Summit 2023 v New Yorku. „Pokud se mě někdo pokusí vydírat reklamou? Vydírat mě penězi? Jděte do pr*ele. Na*erte si. Je to jasné? Doufám, že ano,“ pokračoval.

Na jeho slova upozornil server People.com. Celý rozhovor, který trvá více než 80 minut, se objevit také na sociální síti X.

Po chvíli se Musk obrátil přímo na šéfa společnosti Disney Boba Igera, který o možném stažení reklamy ze sociální sítě X hovořil. „Hej, Bobe, jestli jsi tady v publiku, tak přesně takhle to cítím.“

Proč by někdo chtěl stáhnout reklamu z Muskovy sociální sítě? Kvůli tomu, že před pár dny na své sociální síti sdílel názor, který Bílý dům označil za antisemitský. Musk souhlasně komentoval příspěvek, v němž bylo řečeno, že „Židé podněcují nenávist vůči bělochům“. Za Muska se ovšem postavila celá řada židovských osobností, například konzervativní komentátor Ben Shapiro, s tím, že Musk není antisemita, ale myslel jistou židovskou organizaci.

Právě kvůli tomu ředitel společnosti Disney prohlásil, že se jím vedená společnost nemůže s takovým názorem ztotožnit, dokonce je přesvědčena, že by ji mohlo poškodit, kdyby někdo společnost Disney s takovýmto názorem spojoval, takže se jako zadavatel reklamy stáhne ze sociální sítě X.

Generální ředitelka společnosti X Linda Yaccarino se snažila Muskovo vyjádření zmírnit a zdůraznila, že sociální síť X nabízí svobodný prostor k vyjádření mnoha názorů a poděkovala partnerům – i inzerentům – kteří se na existenci této platformy podílejí.

V reakci na Muskovo prohlášení se mu dostalo pozvání do Izraele, kam skutečně zavítal a prohlédl si místa masakrů, které mají na svědomí teroristé z Hamásu, kteří 7. října na území Izraele rozsévali smrt a utrpení.

Musk si prohlédl kibuc Kfar Aza a po tom, co viděl, prohlásil, že Hamás „musí být zničen“. Současně zdůraznil, že „Gaza musí prosperovat“.

O Muskově cestě do Izraele informovala např. americká zpravodajská stanice CNN.

Na to konto se Muskovi dostalo pozvání i do Pásma Gazy, aby viděl, jak tvrdě ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) reagovaly na masakr ze 7. října.

