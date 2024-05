Není to pravda? Nevadí, WHO straší dál

Počátkem dubna Světová zdravotnická organizace (WHO) odpálila bombu. V síti X zveřejnila tvrzení: „Vaping zvyšuje riziko záchvatů, obvykle do 24 hodin po užití elektronické cigarety. Nedovolte, aby vaping poškodil vaše zdraví.“ WHO tuto informaci zveřejnila bez důkazů a bez jakéhokoliv odkazu na studii či vědecký výzkum.

Tento tweet strhnul na síti X bouři. Jeden z uživatelů sítě hned aktivně dohledal studii , z níž WHO zřejmě vycházela. V té se píše o 122 případech, které nahlásili uživatelé elektronických cigaret americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v letech 2010 až 2019. Přeloženo do řeči čísel – aktuálně se odhaduje, že v USA užívá elektronické cigarety téměř 17 milionů osob. A na ty připadá dle výše uvedené studie ročně asi 12 záchvatů.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2933 lidí Navíc právě tento tweet se může zdát důkazem, jak WHO manipuluje s fakty. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) udává, že epilepsií trpí asi 1,2 procenta americké populace. Z uvedených téměř 17 milionů uživatelů elektronických cigaret by tedy mělo být přes 200 tisíc epileptiků. Přesto bylo touto skupinou za celý rok v průměru nahlášeno pouhých 12 záchvatů. A to ještě není jisté, že ty skutečně souvisely s elektronickými cigaretami. Studie totiž nebyla nijak ověřována nebo recenzována a uživatelé hlásí jen svá subjektivní pozorování.

Pobouřené reakce na síti X na sebe nenechaly čekat. „Neuvěřitelné. WHO je absolutní vtip. Napadají produkty, o kterých (i WHO) ví, že doslova zachraňují kuřákům životy. Naprosto hanebné,“ napsal například uživatel Mike Larsen. „Nenechte WHO poškodit vaše zdraví!“ nebo „WHO lže, aby zůstala naživu,“ nechali se slyšet další účastníci diskuse. Ovšem nezůstalo jen u laických odpovědí. Do debaty se zapojil i vývojový neurobiolog Dr. Charles Gardner, jenž napsal : „Poskytněte, prosím, ověřený důkaz pro toto tvrzení, že vaping způsobuje záchvaty ‚obvykle do 24 hodin‘. Pokud to nemůžete udělat, smažte svůj tweet. Poznámka: Hledal jsem v literatuře a nenašel jsem žádnou studii ukazující vyšší riziko záchvatů.“

Uvedený tweet může být dalším střípkem do mozaiky důkazů, jak WHO manipuluje s fakty. A to nejen v oblasti alternativních tabákových produktů. Vzpomeňme například na chaotické chování WHO v době koronavirové pandemie či doporučení v oblasti léčby nadváhy a příjmu umělých sladidel, kdy WHO před jejich užíváním varovala, zatímco naopak většina uznávaných národních regulátorů je považovala za bezpečné a naopak v nich viděla možnost, jak bojovat s pandemií obezity.

