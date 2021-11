Neočkovaní: Věří více covidu než vládě. Mají proč?

Éra panování ministra Adama Vojtěcha se pomalu blíží ke konci. V závěru byla poznamenaná horečnou snahou vnutit lidem očkování horem dolem. A tak se jeden ptá: Proč se vláda nesmíří s tím, že někteří lidé se prostě očkovat nenechají? Možná by to prospělo. Je to právě extrémní tlačení na pilu, co mnohé odrazuje a vzbuzuje v nich podezření.

Co mají tak nějak společné, je jedna věc. Jejich zastánci věří více covidu než vládě. A upřímně řečeno, tato linka uvažování není zas tak neracionální, jak by se mohlo zdát. I když může covid-19 pocházet z čínské laboratoře, může vás zabít, zmrzačit nebo „jen“ poznamenat, stále je u něj jedna věc jistá. Covid se s vámi nesnaží manipulovat, nesnaží se vás vystrašit, uplatit, nemoralizuje, nepoužívá účelově statistiky a studie, nehrozí u něj ani podezření, že by chtěl pandemii využít ke svému obohacení.

O tom, jaký mají Češi vztah ke státu a stát k nim, by se dala napsat řada knih. Řečeno mírně, Češi nevěří, že má stát na srdci jejich dobro. A opět tato myšlenka není bezdůvodná. Pokud český občan chce něco po státu, má stát často tendenci přistupovat k němu jako ke sprostému podezřelému, který si má všechno zjistit a doložit a běda mu, pokud tak neučinil správným způsobem. A ještě sprostší podezřelý je občan, od kterého chce něco stát, například daně. EET budiž příkladem. Není tedy pak divu, že když chce stát za každou cenu prosadit očkování, podezřívavý člověk začne hledat důvody, co za jeho snahou stojí a snahu ochránit obyvatelstvo své vládě ze zkušenosti nevěří.

Myšlenka, že stále se zvyšující tlak na přesvědčené neočkované je přivede k tomu, aby se očkovat nechali, je každopádně úsměvná, připomíná snahu přinutit kočku plavat. Vůbec totiž nebere v potaz, že zde skoro rok platila omezení úplně pro všechny, která se odpůrci opatření naučili kreativně obcházet s vědomím, že stát nemá zdroje na to, aby to, co nařídil, také dokázal vynucovat. Omezování neočkovaných pak pro ně bude jen návratem starých poměrů garážových mejdanů, bytových seminářů a tak dále. A dvojí metr je pak ještě utvrdí v tom, že vláda skutečně nemá, co se jich týče, dobré úmysly.

Motivací pro očkování ostatně má být, že si člověk ochrání svůj život a zdraví. Jaká silnější motivace je potřeba? A pokud někdo nevěří, že očkování udělá právě to, jakou jinou motivaci mu chcete dát? Že ho nebudete nadále otravovat, že bude moci na dovolenou, že mu dáte pár korun? Tento přístup, že účel světí prostředky a že je lepší, aby lidé dělali dobré věci ze špatných důvodů, není z nejšťastnějších, opět mírně řečeno.

Je to právě ona nekompromisnost a snaha manipulovat, která vyvolává podezření. Zvláště, když čísla hospitalizovaných naznačují, že prodělání nemoci poskytuje lepší ochranu než očkování a že počáteční tvrzení, že očkovaný nikoho nenakazí, vzalo za své. Možná by více lidí vzalo očkování na milost, pokud by nebylo vnucováno za každou cenu, hrozbami, vydíráním, emočním nátlakem a uplácením. Pokud by státní instituce uznaly, že je více způsobů jak covid přežít ve zdraví, z nichž je očkování jednou, ale nikoliv jedinou cestou. A řekly tedy něco ve stylu: „Dobrá, neočkujte se, dělejte tedy aspoň to, to a to, abyste se vyhnuli hospitalizaci, žijte zdravě, sežeňte si vitamíny atd.“

Na stranu druhou, vládní opatření nedávala smysl od začátku a není tedy důvod předpokládat, že teď, na konci vlády, začnou. A tak zbývá jen čekat, co se stane, až se ministři vystřídají a doufat v nejlepší.

