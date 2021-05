Neočkovaní lidé postaveni na úroveň opilců. Z restaurací je bude vyvádět policie?! Expert Trikolóry se neudržel

„I já jsem svým založením optimista. Nikoliv však ve vztahu k rozvoji covidového autoritářství. V případě tohoto fenoménu skutečně na konci tunelu žádné světlo nevidím. Ten tunel směřuje jen hlouběji do černočerné tmy,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl, právník a expert hnutí Trikolóra na otázky spravedlnosti.

JUDr. Jindřich Rajchl Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten také v krátkosti heslovitě připomněl hlavní milníky uplynulého roku.

Snad to tři týdny vydržíme

Šije celá republika

Řešením je chytrá karanténa

Vakcíny vše vyřeší – stačí jedna dávka

Očkování bude dobrovolné a očkovaní lidé nebudou nijak zvýhodňováni

Látkové roušky jsou k ničemu, je třeba nosit dvě chirurgické roušky přes sebe (sic!) nebo respirátor

Očkování se samozřejmě nebude týkat dětí

Budou třeba dvě dávky vakcín

Očkování nemusí být účinné vůči mutacím

Bude nutné se očkovat každý rok minimálně dvakrát

Bez očkování dětí epidemii nezvládneme

Pfizer již testuje vakcínu na kojencích

K návštěvě restaurace a dalších podniků (kino, divadlo, sportoviště) bude nutný covid pas

Fotogalerie: - Svíčky na Hradě

„A nejnovější perlu vypustil dnes ze svých úst šéf MeSES Petr Smejkal. Tento současný apokalyptik číslo jedna, jenž z trůnu s přehledem sesadil své předchůdce Flégra, Kubka a Hořejšího, dnes v interview s webem Seznam.cz prohlásil: „Když bude v restauraci někdo, kdo nebude mít QR kód nebo covidový pas, kdo tam evidentně nemá co dělat, tak hostinský může zavolat policii. Pro mě je to ekvivalent, jako by někdo byl opilý a začal se rvát. Tak ho vyhodím nebo majitel zavolá policii, a ta ho vyvede.“

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 12% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9837 lidí

Tím podle Rajchla došlo k prolomení další hranice. Neočkovaní lidé byli postaveni na úroveň opilců a měli by být vyvádění policií jako výtržníci. „Myslím, že je zřejmé, že už jsme jen krůček od okamžiku, kdy budou prohlášeni za zločince. Ona proklamovaná dobrovolnost vakcinace zmizela nenávratně v prachu dějin. Optimisty nyní spojuje představa, že přijde léto, většina populace bude již naočkována či promořena a náš boj s covidem bude téměř vyhraný. Nějaká drobná omezení sice přetrvají, ale vše se vrátí téměř do normálu,“ říká.

Expert hnutí Trikolóra na otázky spravedlnosti se však obává poněkud jiného vývoje. „Dle mého názoru je hlavním cílem celé kampaně dostat se na děti. Prosadit za každou cenu jejich povinnou vakcinaci, bez níž jim nebude umožněn přístup ke vzdělání. To by však většinová populace v současné době nepřijala. Proto bude nezbytné přitvrdit.

Očekávám, že se nám tu na podzim objeví nová, ‚až třikrát nakažlivější a pětkrát smrtelnější mutace‘, na kterou budou dosavadní vakcíny krátké. Začne se masivně přeočkovávat a zásadně se zesílí tlak na vakcinaci dětí. Vzdorující menšina bude ostrakizována a umlčena. A neočkovaní lidé již budou všeobecně vnímáni jako společensky závadní a nebezpeční jedinci, a podle toho k nim bude přistupováno. Nechci strašit, ale pokud se tento scénář naplní, tak se skutečně domnívám, že nejsme daleko od jejich zatýkání. Nějaký šílenec, který prohlásí neočkované jedince za pachatele trestného činu šíření nakažlivé nemoci dle §152 trestního zákoníku (případně šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti dle §153 t.z.), se jistě brzy najde. A média jej budou milovat,“ obává se Rajchl.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 76% Nechci 15% Je mi to jedno 9% hlasovalo: 9257 lidí

S ohledem na výše uvedené tedy žádné světlo na konci tunelu nevidí. Pokud se skutečně chceme dostat ke světlu, tak si podle Rajchla budeme muset pořádně hrábnout do hlíny a začít na tom tvrdě makat. Jedině tak se k tomu světlu můžeme prohrabat.

Začít bychom měli sami u sebe. „Přestat se nechat děsit apokalyptickými vizemi. Posilovat vlastní imunitní systém a co nejvíc se radovat ze života. Základem zdraví těla je totiž psychika. To vám potvrdí každý lékař. No a co se týče právního svazování našeho života, tak je třeba volit ty subjekty, kteří preferují racionální a systémové řešení nad hysterií a zavírání všeho a všech,“ uvedl Rajchl.

Fotogalerie: - Ámos ve svěrací kazajce

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci, kteří půjdou do říjnových voleb pod jedním praporem, prý přesně takové řešení nabízejí. „Budeme prosazovat očkování pouze pro starší spoluobčany a pouze na dobrovolné bázi. Neočkovaní lidé nebudou nikdy a nijak diskriminováni. A na děti samozřejmě ani nesáhneme. Očkovat děti proti nemoci, která jim de facto nemůže ublížit, experimentálními vakcínami, u nichž neznáme jejich dlouhodobé důsledky, totiž považujeme za prachsprostý hazard s jejich zdravím. Pokud něco skutečně zločinem je, tak je to právě tento gamble s životy našich dětí. Pevně věřím, že to společně v říjnových volbách nedopustíme. V tomto ohledu optimistou jsem. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci totiž ono světlo na konci tunelu představují. A je jen na nás, zda se za ním vydáme,“ uzavřel Jindřich Rajchl.