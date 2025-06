Navržena převýchova řidiče, který vyhodil Ukrajince. Internet vybuchl

Na sociálních sítích opět ožil únorový incident z pražské tramvaje, při kterém měl řidič vyzvat k vystoupení z vozu starší ukrajinskou dvojici s malým dítětem. Událost má nyní trestní dohru – v případě pravomocného odsouzení hrozí muži podmíněný trest a převýchova.

Řidič vykázal ukrajinské manžele s vnoučkem. Padala ostrá slova

Řidič tramvaje Daniel B. měl podle videa na internetu hrubě vyzývat 63letého ukrajinského muže a jeho manželku, aby vystoupili. Dvojici tykal a mimo jiné na muže, který držel dítě v náručí, křičel: „Ty nemáš vůbec právo tady bejt, v týhle zemi!“

Z pracovního přestupku se stala trestní věc. Původně se očekávalo, že incident skončí výpovědí řidiče z pracovního poměru a přestupkovým řízením. Policie i státní zastupitelství ale situaci posoudily jako vážnější. Hlavní líčení je naplánováno na 25. června u Obvodního soudu pro Prahu 10.

Tiskový mluvčí státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek uvedl, že je navržen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem a také povinnost podrobit se programu sociálního výcviku a převýchovy. „Jedná se o přečin výtržnictví podle § 358 odstavce 1 trestního zákoníku a přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odstavce 1 písm. a) trestního zákoníku. Navržen byl trest odnětí svobody ve výměře pěti měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání 24 měsíců a dále povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,“ sdělil eXtra.cz tiskový mluvčí státních zástupců pro desátý pražský obvod Richard Houdek.

Řidič se odvolal proti původně vydanému trestnímu příkazu, a tak proběhne standardní ústní hlavní líčení.

Advokát: Jde o nástroj resocializace, ne o diktování názorů

Ke zmíněnému typu trestu se pro server eXtra.cz vyjádřil renomovaný pražský advokát Jakub Drábek. V souvislosti s institutem převýchovy občanů uvedl, že to není tak, že by někdo někomu přikazoval, co si má politicky myslet. „Tohle není totalita. Spíš jde o věc, která má pomoci pachatelům pochopit, jak se chovat přístojně, když to sami od sebe nezvládají,“ uvedl.

Podle něj lze takový institut chápat jako formu převýchovy osob, které se neumějí přizpůsobit základním společenským normám: „Zkrátka, když se malé dítě neumí samo najíst, naučí se to s rodiči nebo ve školce. A když se dospělý neumí chovat ve společnosti, existují na to resocializační programy,“ uvedl k institutu převýchovy občanů, který podle něj slouží k nápravě chování – přestože ho někteří lidé na sociálních sítích zjednodušeně spojují s totalitou.

Na síti to vře: Převýchova? To je jako z KLDR, zaznělo

Zveřejněná informace o tom, že součástí navrhovaného trestu má být i program převýchovy, vyvolala v české internetové obci silné reakce. Někteří uživatelé jej přirovnávali k praktikám totalitních režimů.

Například novinářka Barbora Koukalová na síti ironicky poznamenala: „Převýchova?! Co to je jako? To je metoda z KLDR? Si dělají prdel, ne?“ napsala na svém facebooku.

Na stranu řidiče tramvaje se postavil také politik Adam Ludwig Weber, který zpochybnil smysl hrozící podmínky i převýchovného programu pro řidiče. „Tohle už vážně přestává být normální. Český občan, který něco vykřikne v afektu, má jít před soud, dostat podmínku a převýchovu za ‚hanobení národa‘. Ale opilý ukrajinský řidič se třemi promile, který nadává policistům ‚český zmrdi!‘, se vesele směje a nic se mu nestane?

To už nejsme ve vlastní zemi doma? Tady fakt platí zákony přísně jen na Čechy, zatímco cizinec si může urážet národ i policii a projde mu to?

Toto není rovnost před zákonem, to je plivnutí do tváře vlastním občanům,“ uvedl ve svém facebookovém příspěvku.

V něm připojil i osobní postřehy k soužití s uprchlíky: „A co je horší – osobně i od známých mám konkrétní a opakovaně špatné zkušenosti s některými UA lidmi v běžném životě. Arogance, agresivita, neochota respektovat místní pravidla a zvyky. Ale mluvit o tom je dnes skoro tabu, abyste nebyli hned označeni za ‚proruského‘,“ dodal s tím, že spravedlnost nemá mít ukrajinský nebo český pas. Má být férová.

K případu se vyjádřil také poslanecký asistent Jaroslava Foldyny, Michal Walter Kraft, který s nadsázkou komentoval rozhodnutí soudu: „Tramvajáka, který chtěl vyhodit z tramvaje Ukrajince, kteří tam dělali bordel, poslal soud na převýchovu. Je už znám shromažďovací tábor, kde má k převýchově dojít?“ napsal ve své sarkastické poznámce odrážející obavy části veřejnosti, že soudní rozhodnutí v citlivých společenských tématech mohou působit nevyváženě až ideologicky.

Tramvajáka, který chtěl vyhodit z tramvaje Ukrajince, kteří tam dělali bordel, poslal soud na převýchovu. Je už znám shromažďovací tábor, kde má k převýchově dojít? — Walter Kraft (@walterkraft6) June 18, 2025

Ke kauze se vyjádřil i matematik, analytik a programátor Michal Hanko, který upozornil na výjimečnost případu v kontextu běžné praxe u dopravních podniků. „Víte někdo o jakémkoliv jiném případu, kdy šel řidič MHD za vyhození někoho z přepravy k soudu? Myslím, že si na seznam politických procesů v ČR můžeme přidat další čárku,“ uvedl.

Víte někdo o jakémkoliv (jiném ??) případu, kdy šel řidič MHD za vyhození někoho z přepravy k soudu?



Myslím, že si na seznam politických procesů v ČR můžeme přidat další čárku. — Michal Hanko (@misak76) June 18, 2025

Zatímco část veřejnosti případ kritizuje jako přehnaný a politicky motivovaný, jiné hlasy naopak požadují tvrdý postih.

Ve facebookové skupině Válka na Ukrajině zazněla výzva k co nejpřísnějšímu potrestání řidiče. „Doufám v co nejpřísnější trest, který odradí případné další útočníky na malé děti a seniory. Tím spíše z rasových či xenofobních pohnutek. Nejodpornější kombinace, tohle,“ napsal jeden z členů této skupiny.

Napjaté reakce kolem případu řidiče tramvaje odrážejí hlubší rozdělení české společnosti, které se prohloubilo po začátku války na Ukrajině. Část veřejnosti vnímá pokračující podporu Ukrajiny ze strany vlády jako jednostrannou – a má pocit, že přichází na úkor českých občanů.

V médiích se zároveň objevují i zprávy o problematickém chování některých ukrajinských příchozích, což přispívá k rostoucí nedůvěře a vzájemnému napětí.

