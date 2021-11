Neočkovaný bude platit léčbu? Tak to pozor, budete platit všichni, varuje advokát Koudelka

Právník Zdeněk Koudelka (Trikolóra) je zděšen nápadem na zpoplatnění léčby neočkovaným pacientům. „Systém zdravotního pojištění, včetně jeho ústavních základů, musí být legitimní a přistupovat ke všem obdobně. Podpora covidového vakcinačního kšeftu není legitimní pro ústavní změnu,“ tvrdí Koudelka. Navíc pokud by k takovému kroku došlo, neočkovaní lidé by prý naopak mohli požadovat, aby ostatní dopláceli za očkování, které je nyní plně hrazené pojišťovnou.

Koudelka nevylučuje ani možnost, že by na nějakou chvíli vstoupil v platnost obyčejný zákon bez ústavní změny, který by sice byl ústavním soudem zrušen, ale až za nějakou dobu. „Protože s vakcinací jsou spojeny obrovské peníze, nevylučuji, že by alespoň na určitý čas mohla být protlačena placená léčba obyčejným zákonem bez ústavní změny. Mohlo by to nějaký čas fungovat, protože Ústavnímu soudu trvá řízení o zrušení zákona zpravidla přes rok,“ spekuluje Koudelka.

Z právního hlediska je podle něj nepochopitelné, proč by si lidé měli platit jen léčbu jedné konkrétní nemoci a ne jiné. „Z hlediska právního je covidové očkování formálně dobrovolné, i když fakticky jsou k němu lidé vládou nuceni. Nicméně právo, pokud nejde jen o formalizovanou svévoli, musí pro určité povinnosti a omezení lidí vždy najít legitimní důvod. A zde je kámen úrazu. Proč by se měla platit jen jedna léčba jedné z mnoha nemocí? Proč ne i jiné a které?“ ptá se právník.

„Je spousta lidských činností, kdy lidé více riskují, než průměr společnosti. Proč by si lidé chodící do lesa neměli platit léčbu klíšťové encefalitidy, když na ni nebudou očkovaní. I toto očkování je dobrovolné, stejně jako covidové. A je jasné, že lidé, kteří chodí do lesa, mohou chytit klíště častěji, než doma na gauči. A co lidé, kteří se věnují vysokohorské turistice či dokonce lezení. I oni si mají platit léčení, když je jasné, že utrpí úraz častěji než v pražské kavárně?“ pokračuje Koudelka.

Variantou by tak podle něj mohlo být jedině zrušení zdravotního pojištění pro všechny vakcíny na všechny nemoci. „Změna však musí být legitimní a obecná. Nemůže jít jen o pouhý další nástroj faktického nátlaku vlády k očkování. Systém zdravotního pojištění, včetně jeho ústavních základů, musí být legitimní a přistupovat ke všem obdobně. Podpora covidového vakcinačního kšeftu není legitimní pro ústavní změnu. Pakliže by neabsolvování covidového dobrovolného očkování mělo být důvodem pro odmítnutí hrazení léčby, musí být takto přistupováno ke všem nemocem, na které existuje dobrovolné očkování,“ vysvětluje Koudelka.

Hlavní obavy má právník z toho, jaký precedens by rozhodnutí o placení péče pro neočkované proti koronaviru vyvolalo. „Již v minulosti se opakovaně provalily případy, kdy zástupci farmakologického byznysu korupčními praktikami prosazovali předpis svých výrobků. Za vakcínami jsou obrovské peníze. Dovedeme si představit situaci, kdyby nápad na placenou léčbu při neakceptování určité dobrovolné vakcíny prošel, k jakým korupčním tlakům by to vedlo, aby zrovna ty či ony ´dobrovolné´ vakcíny se dostaly na privilegovaný seznam,“ děsí se Koudelka.

Nápad politiků prosazujících očkovaní na placení léčby prý navíc brzy postihne i je samé. „Nesolidarita by měla být i k očkovaným. Proč by lidé, kterých je více než milion a mají získanou přirozenou imunitu na covid tím, že nemoc prodělali a přitom byli doma a jejich léčení nic nestálo, měli platit ze svých daní covidové očkování očkovaným? Pakliže chce někdo zavést, že si mají jiní občané hradit léčbu, je legitimní požadovat i hrazení dobrovolného očkování,“ má jasno Koudelka, že tím pádem by si lidé měli platit za očkování.

Navíc by si podle něj měli o očkovaní platit svoji léčbu, protože očkování v jejich případě očividně nezabralo. „Očkovaní by si měli platit i léčbu, pokud budou přes očkování nakaženi covidem. Je jejich věcí, že přistoupili na očkování, za které výrobci nenesou odpovědnost za vady. Proč by neočkovaní měli platit svou léčbu a ještě léčbu očkovaných kvůli nežádoucím účinkům nebo proto, že vakcína nezafungovala a došlo k nakažení?“ ptá se právník.

„Považuji nápad na placenou léčbu při neabsolvování dobrovolného očkování za protiústavní. Je to příklad, na co vše jsou schopni podporovatelé covidové vakcinace přijít ve snaze donutit občany k ´dobrovolnému´ očkování. Proto rozumím lidem, kteří tomuto tlaku říkají NE!“ uzavírá rázně Koudelka s tím, že text věnuje Janu Hnízdilovi, Janě Zwyrtek Hamplové a Janu Tománkovi, kterým za jejich názory bylo znemožněno publikovat na serveru Aktuálně.cz.

