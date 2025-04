Nepodceňujme Trumpa. Promyšlený plán? Souhlas z SPD i ODS

V nedělním pořadu Partie na CNN Prima News se pozornost hostů upnula na celní válku zahájenou Donaldem Trumpem. Hosty byli ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09), místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda ODS Jan Skopeček. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5962 lidí

Moderátorka Terezie Tománková otevřela diskusi aktuálním děním: „Donald Trump nakonec cla odložil na 90 dní, chce vyjednávat. Poslední novinkou je, že se nemají vztahovat na mobilní telefony nebo notebooky.“

Jako první dostal slovo ministr Ženíšek, který reagoval jednoznačně kriticky:

„Pokud tam nějaký plán je, tak já ho zatím nevidím. Vidím spíš nějaký řízený chaos, který není ku prospěchu vztahů mezi partnery ani světových trhů jako takových.“

Ženíšek odmítl argumenty, že by Trumpovy kroky mohly být promyšlenou strategií. „Plošná cla nemohou nikdy dopadnout dobře. Kdo říká opak, nehájí zájmy Evropy nebo českých občanů.“

Moderátorka připustila, že chaos může být v politice záměrný, ale ministr Ženíšek zůstal skeptický i vůči této hypotéze. „Pokud si chtěl někdo vydělat na burze, tak asi jo, ale z plošných cel nikdy nemůže být prospěch pro nikoho. Vždycky budou pouze poražení.“

Na ministrova slova reagoval Karel Havlíček. Přestože s Trumpovými kroky nesouhlasil, varoval před jejich podceněním. „Nepodceňujme Trumpa. On cosi podobného ohlašoval dlouho dopředu. Nikdo nečekal, že to bude v takové výši, to je pravda. Ale musíme si uvědomit, jak on smýšlí.“

Podle Havlíčka je nutné chápat ekonomické zázemí amerického prezidenta. „On řeší obří deficit, zadluženost přes 120 % a nadhodnocený dolar. A to všechno vnímá jako propojené – že když oslabí dolar, bude mít vliv na zadluženost. Není to ekonomický nesmysl. Svými tarify útočí jednoznačně na Čínu, protože ta je extrémně protekcionalistická.“

K diskusi se přidal i Jan Skopeček, který zdůraznil rizika pro českou ekonomiku. „Poškozuje to mezinárodní obchod, poškozuje to nás – Českou republiku jako velmi otevřenou exportní ekonomiku. To si přát určitě nemůžeme,“ uvedl. Dodal ale, že za kroky USA stojí hlubší motivace. „Spojené státy chtějí přeformátovat světový obchod… bojují s dvojím deficitem a čelí tomu, že dolar je rezervní měna. To je strukturální problém. Je to boj proti Číně. To není chaotismus, ale ten způsob je z naší strany hodný kritiky. USA ale vědí, co dělají.“

Tomio Okamura se ztotožnil s názorem, že Trumpovy kroky nejsou zcela nahodilé. „Že Donald Trump má plán, je zcela jasné. Teď dělá konkrétní kroky. USA budou chtít, aby u nich Evropa nakupovala. ČR má s USA vyrovnanou bilanci. Kdybychom nebyli v EU, tak spadáme do nulových cel.“

„Evropská komise jedná od počátku. Plošná cla jsou něco šíleného. Představa, že by si ČR vyjednala lepší podmínky než EU, je šílená. Nesmíme být levným odbytištěm zboží pro Čínu,“ řekl Ženíšek na to, že by Čína mohla chtít zavalit evropský trh svým levným zbožím. „Musíme zabránit tomu, aby nás zaplavilo čínské zboží.“

Karel Havlíček ovšem popsal, kde je podle něj největší problém. Tím jsou ceny energií. „Na průměru Evropské unie jsou čtyř- až šestinásobně vyšší než ve Spojených státech. To je to, co dneska nutí podniky stěhovat se do Asie, stěhovat se do Spojených států. Tady musíme začít. Samozřejmě jsou i nějaké konkrétní nástroje okamžitého charakteru, a to jsem třeba čekal, že ta vláda s tím přijde. To znamená okamžitá podpora ve smyslu pojištění pohledávek. Ve smyslu garancí, ve smyslu záručních instrumentů, ve smyslu exportních úvěrů. To všechno jsou věci, které se dají realizovat třeba na ty další trhy. Místo toho řešíme Latinskou Ameriku,“ povzdychl si Havlíček.

