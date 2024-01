Nepokleknu, nebudu recitovat, co chcete. Kandidát na amerického prezidenta se vzepřel novinářům

reklama

Americký podnikatel a kandidát na prezidenta USA v listopadových volbách Vivek Ramaswamy byl reportérkou deníku Washington Post během středeční akce v Iowě požádán o odsouzení nadřazenosti bílé rasy a bílého nacionalismu. Kandidát na prezidenta reportérce odpověděl se slovy, že on je proti rasové diskriminaci, nebude se tudíž na woke ideologii podílet.

„Nebudu vám recitovat katechismus. Jsem proti kruté rasové diskriminaci v této zemi. Nebudu slibovat věrnost vašemu novému náboženství moderního wokeismu,“ nesouhlasil s výtkou reportérky Ramaswamy.

WAPO reporter doubles down: You didn’t say that you condemn white supremacy though.

„Nepokleknu před vaším náboženstvím. Já vás také nežádám, abyste poklekli před mým,“ upozornil Ramaswamy, který je hinduistického vyznání. „Odsuzuji krutou rasovou diskriminaci? Ano, odsuzuji. Budu hrát vaši hloupou hru? Ne, nebudu,“ odmítl rázně Ramaswamy.

Vůči reportérům byl ironický, že mu je samozřejmě jasné, jak budou vypadat zítřejší titulky novin. „Vivek Ramaswamy odmítá odsoudit bílou nadřazenost,“ načrtl možný titulek. „A upřímně řečeno, právě proto lidé ztratili důvěru v média,“ prohlásil. Realitou podle Ramaswamyho nicméně je, že rasismus odmítá. Systematický rasismus však podle něj v USA je zaměřen jiným směrem než dříve.

„Chcete vědět, jaký je nejlepší způsob, jak ukončit rasovou diskriminaci? Přestaňte diskriminovat na základě rasy,“ přišel s dokonalým receptem proti rasismu. „Udělejte to, a tato země se bude moci posunout vpřed. Nezajímá mě, jestli jste černý, bílý, hnědý nebo cokoliv mezi tím. Jen takhle sjednotíme naši zemi,“ prohlásil Ramaswamy.

A přišel s tvrdým obviněním. „Vy jste zodpovědní za rozdělení této země až do bodu zlomu a vytváříte projekci národního rozdělení. Lidé z jižní části Chicaga až po meetingy jako je tento, všechny odstíny melaninu, ženy i muži, jsou hladoví pro obnovu jednotnosti v této zemi. A vy se svým katechismem… to je to, co rozděluje naši zemi. Hanba vám,“ vyčetl reportérům The Washington Post.

„Podívejte se lidem do očí a řekněte jim, co jste jim vlastně posledních pět let neřekli. Přijměte odpovědnost za svá vlastní selhání jako média,“ vyzval je. Jen tak je dle jeho slov možná obnova důvěry ve Spojených státech amerických.

Diskusi předcházela debata ohledně bývalého republikánského zastupitele z Iowy Steva Kinga, který nedávno Ramaswamymu vyjádřil svou podporu v prezidentských volbách. Reportérka totiž zmínila, že podle New York Times je Steve King zastáncem bílé nadřazenosti a bílého nacionalismu. Ramaswamy její obvinění vůči Kingovi též odmítl s tím, že New York Times není důvěryhodné médium.

Připomněl třeba lži během pandemie covidu-19 i během prezidentských voleb 2016. „Na titulních stránkách New York Times se můžete vracet, jak daleko chcete, aby vám řekly dost na to, abyste byli skeptičtí k tomu, co čtete,“ usoudil Ramaswamy s tím, že New York Times pro něj není Biblí.

