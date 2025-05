Nepředstavitelné, tohle dřív nemohlo vyjít. Americké ministerstvo drtí Evropu

Hlavní poradce Úřadu pro demokracii, lidská práva a práci Samuel Samson ve svém textu, který zveřejnilo ministerstvo zahraničí USA, popisuje, proč současná administrativa Donalda Trumpa kritizuje evropské politické struktury a že je to ve skutečnosti snaha jim pomoci uvědomit si trpkou pravdu. Totiž že evropský globální liberalismus selhal.

„Úzký vztah mezi Spojenými státy a Evropou přesahuje geografickou blízkost a transakční politiku. Představuje jedinečné pouto vytvořené na základě společné kultury, víry, rodinných vazeb, vzájemné pomoci v dobách konfliktů a především společného západního civilizačního dědictví,“ píše Samson, že Spojené státy mají pochopitelně k Evropě civilizačně nejblíže.

Vzájemné transatlantické partnerství se totiž opírá o bohatou západní tradici přirozeného práva, etiky ctnosti a národní suverenity, sahající až k antickým Athénám a Římu. „Amerika zůstává Evropě za toto intelektuální a kulturní dědictví zavázána,“ tvrdí Samson, a zdůvodňuje tím aktuální kritická slova Trumpovy administrativy vůči Evropě.

„Toto spojení mezi Evropou a Spojenými státy je také důvodem, proč spolu upřímně mluvíme, když nesouhlasíme nebo máme obavy – a proč Trumpova administrativa bije v Evropě na poplach,“ říká Samson a konkrétně jmenuje vystoupení viceprezidenta J.D. Vance na mnichovské bezpečnostní konferenci.

Evropa si prý musí uvědomit, že globální liberalismus a instituce na něm založené selhaly. „Po dvou ničivých světových válkách se evropské národy snažily zabránit budoucím katastrofám vytvořením nadnárodních struktur, které by národy blíže spojily a umožnily významnější diplomatické a hospodářské angažmá. Zastánci tohoto nového uspořádání včetně křesťanských a prodemokratických stran s dobrými úmysly usilovali o velkolepou transformaci – svět, který by překonal rozdělení podle národnosti a vyznání a nastolil éru nebývalého míru,“ vysvětluje Samson.

Připomíná řadu příkladů potlačování svobod a práv, jako je například zatčení až dvanácti tisíc britských občanů jen v roce 2023 za údajné urážlivé komentáře k tématům, jako je migrační krize. V Německu prý zase vláda zavedla propracované systémy sledování a cenzury online projevů pod záminkou boje proti dezinformacím a vrcholem této pyramidy jsou zákony Evropské unie.

„Zákon Evropské unie o digitálních službách, který má chránit děti před škodlivým obsahem na internetu, je místo toho využíván k umlčování disidentských hlasů prostřednictvím orwellovského moderování obsahu. Nezávislé regulační orgány nyní dohlížejí na společnosti působící v oblasti sociálních médií včetně významných amerických platforem, jako je X, a hrozí obrovskými pokutami za nedodržení jejich přísných předpisů týkajících se projevu,“ popisuje Samson.

A takové prostředí ovlivňuje evropské volby jako v případě Německa, kde je umlčována AfD, nebo Francie, kde čelí tlaku soudní moci Marine Le Penová a její Národní sdružení. I jinde v Evropě, jako v Polsku nebo Rumunsku, probíhají snahy o vyloučení některých stran z voleb, přičemž tyto stále populárnější nacionalistické strany jsou označovány jako „krajně pravicové“ a „extremistické“.

Stejné věci ve jménu liberalismu prý zažívaly i Spojené státy, kde ale síla rozumu zvítězila. „Američané jsou s touto taktikou obeznámeni. Podobná strategie cenzury, démonizace a byrokratického zbrojení byla totiž použita proti prezidentu Trumpovi a jeho příznivcům. To ukazuje, že globální liberální projekt neumožňuje rozkvět demokracie. Spíše demokracii a spolu s ní i západní dědictví pošlapává ve jménu dekadentní vládnoucí třídy, která se bojí vlastních lidí,“ má jasno Samson.

Z tohoto evropského směřování mají Spojené státy obavy, protože jsou prý v ohrožení samotné základy transatlantického partnerství. „Doufáme, že se Evropa i Spojené státy dokážou znovu přihlásit k našemu západnímu dědictví a že evropské národy ukončí zbrojení proti těm, kteří se snaží toto bránit. Spojené státy jsou i nadále odhodlány udržovat s Evropou silné partnerství a spolupracovat na společných zahraničněpolitických cílech. Toto partnerství však musí být založeno na našem společném dědictví, nikoli na globalistickém konformismu. Musíme zajistit, aby západní civilizace zůstala zdrojem ctností, svobody a lidského rozkvětu pro další generace,“ dodává hlavní poradce Úřadu pro demokracii, lidská práva a práci.

S textem uveřejněným americkým ministerstvem zahraničí souhlasí například republikánský senátor z Missouri Eric Schmitt. „Je to přesně tak. Globalismus, liberalismus, cenzura, masová migrace – Západ po desetiletí válčí sám se sebou. Konečně máme politické vůdce, kteří mají dost odvahy postavit se krizi čelem,“ tvrdí Schmitt.

„Bylo by naprosto nepředstavitelné, aby americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo podobný text kdykoli v uplynulém půlstoletí,“ komentuje text okresní prokurátor Los Angeles Nate Hochman s tím, že dekády trvající transatlantické spojenectví je opravdu v ohrožení.

