Nepřijatelné! Babiš pozval Orbána a spol. a postavil se návrhu EU

Dnes probíhá jednání předsedů vlády zemí V4 v Praze. Předseda české vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci odhalil, co je pro něj nejdůležitější. Kohezní politika. „My jsme se shodli, že je nutné i do budoucna zajistit dostatečné financování kohezní politiky, a bez dostatečných zdrojů nemůže Evropská unie plnit cíle, které jí občané dávají,“ řekl premiér. A vysvětlil také, že Evropská rada musí být aktivnější a státy EU by si samy měly rozhodovat o tom, jak používat dotace.

Jak píše agentura ČTK, předseda vlády České republiky Andrej Babiš bude v úterý 5. listopadu 2019 jednat s premiéry zemí Visegrádské skupiny. Hlavními tématy jednání bude víceletý finanční rámec na období 2021–2027, zejména budoucí financování tradičních politik a klimatická politika. Andrej Babiš pak o tomto setkání mluvil na tiskové konferenci.

Babiš řekl, že pozvání přijal i komisař pro rozpočet Oettinger. Jednání o rozpočtu EU se dle premiéra už dostávají do horké fáze, takže budou předmětem každé Evropské rady. „Uvidíme, jestli dosáhneme shody v rámci příštího chorvatského předsednictví." Země pozvané na setkání prý spojuje důraz na kohezní politiku jako klíčový investiční nástroj, který umožňuje našim občanům bohatnout a snižuje rozdíly mezi státy Evropské unie. Proto předpokládá shodu na deklaraci o prioritách, které chtějí země V4 v jednání o rozpočtu bránit. „My jsme se shodli, že je nutné i do budoucna zajistit dostatečné financování kohezní politiky, a bez dostatečných zdrojů nemůže Evropská unie plnit cíle, které jí občané dávají," řekl také premiér. „Je pro nás prioritní, aby tato politika umožňovala členským státům smysluplně využít prostředky na rychlejší rozvoj a v rámci České republiky jsou to hlavně investice a investiční plán, na kterém pracujeme a představíme do Vánoc." Dle Babiše je nutné se zbavit nadměrné administrativní zátěže, která je s prostředky EU spřažená.

„Členské státy by měly mít na národní úrovni možnost rozhodnout, kam tyto prostředky budou směřovat z evropských zdrojů,“ prohlásil premiér s tím, že jen tak je možné reagovat na domácí potřeby. „Ten návrh Evropské komise je pro nás skutečně nepřijatelný, protože ty tradiční politiky snižuje a zavádí určité pozice, které si myslíme, že by tam neměly být, my máme velice konkrétní představy, kde se dá v rámci rozpočtu ušetřit, určitě velká debata bude o rabatech, které jsou také v miliardách euro.“ Dle Babiše je prý namístě i debata o rozpočtu evropských struktur, které měly rozpočet 10 miliard euro.

Při debatě v rámci V4 prý došlo i na téma rozšiřování EU. „Už potřebujeme rychle, aby začala fungovat nová Evropská komise, že si představujeme lepší spolupráci Evropské rady s Evropskou komisí, že jsme připraveni se podílet na řešení problémů Evropy, jako je obchodní dohoda se Spojenými státy, samozřejmě máme tady sankce s Ruskem, máme tady problém s migrací, s Tureckem, vnitřní trh a další věci,“ pokračoval Babiš. „My si myslíme, že ta Evropská rada by skutečně měla spolupracovat intenzivněji a my všichni tady jsme připraveni se na tom aktivně podílet.“

