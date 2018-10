Nepřítel Zemana sdělil své úmysly. A Pražský hrad udeřil

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který byl za hnutí STAN zvolen do Senátu za obvod Brno-město, si ponechá obě funkce. Sám přitom dříve mluvil o politické neutralitě na univerzitách. Do Beka se kvůli tomu na základě dotazu ParlamentníchListů.cz pustil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Nového senátora označil za farizeje a připomněl jeho minulost.

Mikuláš Bek coby rektor brněnské univerzity v roce 2013 zakázal prezidentu Zemanovi debatu se studenty s tím, že by hlava státu před volbami mohla studenty ovlivňovat. Argumentoval tehdy politickou neutralitou akademické půdy.

Nyní po druhém kole senátních voleb o pět let později získal křeslo senátora. Stal se politikem, jedním z členů zákonodárného sboru. Přesto však na funkci rektora univerzity rezignovat nehodlá. Funkční období Bekovi končí za rok v létě a pracovitý člověk prý dokáže obě role spojit.

„Je důležité říct, že můj rektorský mandát končí příští rok v létě, to znamená, že reálný překryv funkcí, když odečteme vánoční prázdniny a letní prázdniny, je šest nebo sedm měsíců. Jsem přesvědčený, že pracovitý člověk dokáže po nějakou dobu obě role spojovat, neuměl bych ale spojit roli v exekutivě nebo Poslanecké sněmovně, u Senátu, kde člověk tráví méně času, to nicméně lze spojit, aniž by to mělo negativní vliv na univerzitu nebo výkon funkce senátora,“ uvedl Bek v rozhovoru pro server iDnes.cz.

Co na Bekovo spojení funkcí říká Hrad, který rektor ve svých vyjádřeních často verbálně ostřeluje? Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček míní, že Mikuláš Bek hodil politickou neutralitu univerzity za hlavu. „Pan Bek je příkladem typického farizeje. Něco jiného říká a něco jiného dělá,“ má jasno mluvčí.

„Připomínám, že v roce 2013 zakázal přednášku pana prezidenta a přitom se horečně zaklínal politickou neutralitou univerzit. A ejhle, kdeže loňské sněhy jsou, nyní politickou neutralitu vysoké školy hodil za hlavu. Účel světí prostředky. Plně věřím, že takový účelový postup nebyl inspirován účastí v ‚přípravce‘ na vstup do KSČ, kterou pan Bek před listopadem 1989 započal,“ dodává Ovčáček pro ParlamentníListy.cz.

autor: Radim Panenka