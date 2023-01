Nepůjde to jinak. Prostě se musí dát Ukrajině, co potřebuje. Petr Pavel to občanům vysvětlí

Zvolený prezident Petr Pavel dal najevo, že je připraven komunikovat s Andrejem Babišem jako s jakýmkoli jiným opozičním poslancem. A to okamžitě. Vyslechl by si prý jeho návrhy ve prospěch občanů ČR. Zmínil také svůj rozhovor s prezidentkou Tchaj-wanu. Nechal přitom otevřenou otázku, zda by se jako prezident vydal na Tchaj-wan. Promluvil také o válce na Ukrajině. Nakonec ostře zkritizoval končícího kancléře Vratislava Mynáře. A nejen jeho.

Publicista Čestmír Strakatý v rozhovoru na platformě Prostoru X vyzpovídal nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Dozvěděl se od něj, že po zvolení cítil řadu emocí, ale prý se jimi nenechal příliš ovlivnit a dokázal se s nimi vypořádat.

Ke zvolení do úřadu podle svých vlastních slov Pavel přistupuje s vědomím, že do něj na 3,3 milionů voličů vkládá velká očekávání.

„Navzdory tomu, co jsme v poslední době četli o české společnosti, tak je tady stále ještě mnoho lidí, kterým na hodnotách záleží, kterým vadil konfrontační styl politiky, kterým vadilo to strašení a kteří očekávají něco jiného. A já jsem asi zapadl do tohoto ‚něčeho jiného,‘ pokračoval Pavel.

Zvolený prezident prozradil, že si zatím netelefonoval s Andrejem Babišem, ale šéf hnutí ANO už mu prý psal SMS, kde mu pogratuloval k vítězství, za což Pavel poděkoval a dal najevo, že je z Babišem připraven komunikovat jako s opozičním poslancem.

„Pokud toho bude schopen Andrej Babiš, tak já jsem toho schopen už teď. Jsem připraven se s ním pobavit o tom, že když říkal, že ho vláda neposlouchá, že nenaslouchají jejich návrhům, tak jsem připraven se s ním bavit o tom, jaké návrhy podali, jak se k nim vláda postavila, jak své návrhy mají podložené analýzami,“ zaznělo od muže, který 9. března usedne na Pražském hradě na nejvyšším politickém postu.

Jinými slovy je mimo jiné připraven hrát roli mediátora mezi vládou a opozicí. Podle svých vlastních slov prý navíc v tom všem hodlá zůstávat plně na zemi. Dosud měl prý hodně příležitostí, aby tzv. zblbnul. „Když se mi to nepodařilo do tohoto věku, tak předpokládám, že se mi to nestane. Ale zároveň se obklopuju lidmi, kteří mi občas řeknou, že se začínám chovat jako blbec,“ zaznělo z úst zvoleného prezidenta.

Jako prezident prý nebude bránit jmenování toho či onoho člověka ministrem vlády. S určitými výhradami. Pokud by se např. stalo, že jakýkoli budoucí předseda vlády navrhne na post ministra obrany člověka, který prosazuje vystoupení České republiky z NATO, pak z Pavlova pohledu takový člověk prosazuje něco, co ohrožuje základní pilíř bezpečnosti ČR a navrhoval by onomu premiérovi, aby takový politik nebyl jmenován ministrem obrany, ale např. ministrem školství či kultury.

Během rozhovoru došlo i na Pavlovu diskusi s tchajwanskou prezidentkou. Pavel zdůraznil, že považuje za důležité udržovat z Tchaj-wanem korektní vztahy, bez ohledu na to, jak se na to dívá Čína a odmítl kategoricky vyloučit, že by jako prezident mohl vyrazit na návštěvu ostrova, který se považuje za samostatný stát, ale který Čína pokládá za sovu provincii. „Co může člověk v životě vyloučit. Nechme to otevřené," poznamenal Pavel.

Potvrdil též, že se chystá na cestu na Ukrajinu, kde byl už jako předseda Vojenského výboru NATO asi pětkrát. Je si prý vědom toho, že Česká republika má stále úřadujícího prezidenta, ale nevidí nic špatného na tom, když s představiteli Tchaj-wanu i Ukrajiny vede neformální rozhovory a např. ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ujišťuje, že Česko bude v podpoře Ukrajiny v obranné válce proti ruské agresi pokračovat.

Není čas ztrácet čas. My nejsme v situaci, kdy bychom si mohli vzít několik týdnů dovolené. Já neuzavírám žádné oficiální dohody, já vedu neformální rozhovory.

Rusko má podle něj v tuto chvíli dost zdrojů, aby mohlo v této válce pokračovat a pokud Západ nechce sledovat další potenciální dlouhodobě zamrzlý konflikt, měl by napadené zemi pomoci. „Nám asi nezbude nic jiného, než Ukrajině poskytnout prostředky na to, aby osvobodila své území a obnovila svou suverenitu a celistvost,“ uvedl Pavel.

Ukrajinci dávají najevo, že by potřebovali stovky tanků, další děla i bojové stíhačky. Pavel v této souvislosti zdůraznil, že diplomatická jednání s Ruskem už se vedla, ale skončila na mrtvém bodě a pokud je to tak, pak nezbývá nic jiného, než poskytnout Ukrajině prostředky, s nimiž by Ukrajinci mohli vytlačit válčícího agresora ze své půdy.

On jako prezident prý bude lidem vysvětlovat, že je v zájmu Česka Ukrajině pomoct a obnovit její suverenitu navzdory ruským snahám. Rusko se podle Pavla zkrátka a dobře zachovalo jako agresor a to nelze přehlížet.

Pár slov věnoval také změnám, které bude třeba provést na Hradě. Pavel prý bude jednat s vedením NKÚ o auditu na Hradě, ale počítá také s tím, že bude nutné provést „hloubkový úklid ve všech oblastech“. Protože realita, o které se zatím byť v náznacích dozvídám, je horší, než jsem si představoval. Mám tím na mysli způsob vedení kanceláře Vratislavem Mynářem, mám na mysli aktivity Martina Nejedlého. A to vše z velké části s vědomím Miloše Zemana,“ uvedl budoucí prezident s tím, že o některých detailech toho, co se dozvěděl, nesmí veřejně mluvit, takže si to zatím nechá pro sebe.

„Je evidentní, že Kancelář prezidenta už dávno neplnila účel který měla. Už dávno ztratila sebereflexi v tom, že by měla jednat transparentně. V rozsáhlé míře prováděli vlastní aktivity v šedé zóně, ne-li přímo za hranou zákona,“ uvedl Pavel s tím, že může dojít i na podání trestních oznámení.

Současně je podle Pavla jasné, že Martin Nejedlý, Vratislav Mynář, ale ani další lidé na Hradě napříště působit nebudou. Odmítl však jmenovitě uvést, s kým už nepočítá. Zdůraznil jen, že se obklopí lidmi, kterým věří, kteří budou tvrdě pracovat a zároveň budou otevření komunikaci. A kteří také budou mít odpovídající prověrky.

