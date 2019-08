Neraďte, udeřilo na Šichtařovou. A ta se nenechala

Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl do Lidových novin sepsal článek, který mu mezi českými ekonomy nepřidá. Obviňuje je totiž, že lžou, protože se to lépe prodává. „Kdyby měli opravdu lepší odhad budoucnosti, budou bohatí. Nejsou,“ pálí Hampl. Prý pořád věští krizi, která ale ne a ne nastat. Kopl si také do prezidentů Klause a Zemana. Napadená ekonomka Šichtařová už vystartovala o tom, pro co Hampl v ČNB hlasoval.

V úvodu si Hampl stýská nad mocí, kterou má americký prezident Donald Trump nad trhem. Trh prý ovlivní každý tweet hlavy státu. Podle něj se tak ukazuje, že Amerika stále hraje ekonomicky prim a že například Vladimir Putin by se mohl utweetovat, nicméně „pokud by zrovna nehovořil o možném jaderném napadení jiné země, nikdo by nezívl“. Rusko je prý globálně ekonomicky nezajímavé. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2014 lidí

Ovšem to, co je hlavním bodem článku, je Hamplovo srovnání Česka a USA v otázce měnové politiky. Hampl říká, že i když Donald Trump tweetuje ledacos, některé jeho instinkty jsou stejné jako u ostatních politiků, tedy že na americký FED tlačí, aby byly úrokové sazby nízké a kurz dolaru slabší.

Hampl tento tlak přirovnal k oslabení kurzu české koruny před šesti lety. Tvrdí, že oslabení zafungovalo a ekonomika byla do půl roku z krize pryč. „Ta jízda trvá od té doby dodnes,“ míní Hampl. „Zabednění čeští politici (Zeman, Hamáček, Štěch) byli proti a přesvědčovali společnost, že ji zase ‚někdo o něco okradl‘. To je ale jejich rétorika léta, nic jiného se nenaučili, sami nic pozitivního nikdy nepřinesli a žádný impuls ekonomice nedali,“ tepe Hampl politiky. Osopil se i na Václava Klause staršího, že byl proti oslabení kurzu, i když sám horuje pro to, aby Česko nepřijímalo euro a mohlo si měnovou politiku utvářet samo. Ing. Miloš Zeman BPP

Ještě větší výčitky má bývalý viceguvernér směrem k místním ekonomům. Vzpomněl na Lukáše Kovandu, který prý tehdy hlásal, že je kurz potřeba posílit. A nyní dle Hampla hlásá, že snížení sazeb protáhne americkou expanzi a pomůže Trumpovi ke znovuzvolení. „Čili v Americe učebnice fungují, u nás podle dle Kovandy ne,“ upozorňuje.

Nešetří ani další jména české ekonomie jako Pavla Kohouta nebo duo Šichtařová–Pikora. „Neustále opakují lži o podstatě měnové politiky po roce 2013,“ osočuje dotyčné Hampl. Dodává, že Pikora se Šichtařovou pořád věští krizi, protože špatně odhadli tu v roce 2008, a ani jejich další předpovědi nevyšly. Dále Hampl spekuluje, co přimělo Kovandu ke změně názorů. „Na lobotomii to nevypadá,“ říká Hampl a dodává, že se to nedá vysvětlit ani přechodem do firmy ovládané zetěm stávající ministryně financí Schillerové. JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



„Naši slavní analytici prostě často publikují ne to, co je pravda, ale prostě to, co se dobře prodá. Bez ohledu na fakta. Otázka je, jakou to má pak hodnotu. Kdyby měli opravdu lepší odhad budoucnosti, budou bohatí. Nejsou. A právě tak je třeba se dívat na jejich dobré rady a doporučení,“ odsuzuje bývalý viceguvernér ČNB místní ekonomické autority.

Ekonomka Markéta Šichtařová, která podle všech informací spolupracuje s Trikolórou na tvorbě ekonomického programu, uvádí, že se k Hamplovi „z etických důvodů“ vyjadřovat nechtěla. „Ale když si někdo v dnešních Lidovkách naběhne AŽ TAK...“ vysvětluje svou reakci.

„…přesto i další tzv. analytici jako Kohout, Šichtařová, Pikora opakují lži o podstatě měnové politiky po roce 2013…“ cituje ekonomka z článku a dodává, že jako ilustrace je přiložena titulní stránka jejich knihy. „Na ZADNÍ straně naší knihy pan Hampl mluví jinak, že?“ píše Šichtařová a přidává foto.

„Duo Šichtařová–Pikora věští krizi každý druhý rok, když už si nevšimli té z roku 2008…“ cituje dále a ohrazuje se: „Nevšimli? A co jsme psali našim klientům v analytickém Týdeníku ze dne 18. 7. 2008, tedy ještě před krizí? Tedy zhruba v té době, kdy pan Hampl jako jediný český centrální bankéř hlasoval pro zvýšení úrokových sazeb, což se používá pro brždění příliš rychle rostoucí ekonomiky…

To jen abychom si to vyjasnili.“

To jen abychom si to vyjasnili."

