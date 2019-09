Neradujte se! Dusno po Moravcovi: Jde o ČT, ale i o pravdu o KSČM

Komunisté by ve volbách historicky poprvé spadli pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který včera zveřejnila Česká televize a zúčastnilo se ho 847 respondentů, kteří nevyloučili účast ve volbách. Proti červnu si KSČM pohoršila o procentní bod. Vítězem voleb by s 30 procenty bylo hnutí ANO, které si od června polepšilo o 4,5procentního bodu. K výsledkům průzkumu se vyjádřil například server Forum24.cz či bývalý radní pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5procentního bodu. Třetí ODS si polepšila o 1,5 bodu na 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostala SPD s osmi procenty, ČSSD s šesti procenty a s pěti procenty STAN a KDU-ČSL. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 0,9 až 3,1procentního bodu.

Spolu s KSČM by se do dolní parlamentní komory nedostala TOP 09. „Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný,“ sdělil ČTK k výsledkům průzkumu předseda KSČM Vojtěch Filip. „Průzkum společnosti Kantar CZ nepodceňuji ani nepřeceňuji. Mnohokrát byla v minulosti KSČM v průzkumech ostrakizována, ale výsledek byl pak jiný,“ napsal ČTK místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

SPD i sociální demokraté si od června pohoršili shodně o půl bodu a STAN ztratil procentní bod. Naopak lidovci si proti červnu připsali půl bodu navíc. O půl bodu si polepšila i nová politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra – hnutí občanů, ke vstupu do Sněmovny by jí to ale nestačilo. Získala by 3,5 procenta hlasů. Zelení by dostali 2,0 procenta.

„Jak je to v té říkance? ‚Něco zaplatíme, něco zapřem.‘ Přesně tak pracuje Česká televize. Pročež si spolu s ní můžeme zahrát oblíbenou hru ‚Najdi rozdíl‘. První obrázek je z odpoledních zpráv České televize, na které nikdo nekouká. Ten druhý je z její hlavní večerní zpravodajské relace Událostí. Přesně takhle eurosoudruzi z Kavčích hor ovlivňují veřejné mínění. Když se nikdo nekouká, něco ukážou, v hlavních zprávách to ale zapřou. A přistiženi při činu se ještě můžou alibisticky vymlouvat, že o narůstající podpoře Trikolóry přece informovali. A vlastně ani nebudou lhát. Přičtěme k tomu, že každý podobný průzkum volebních preferencí může vykazovat statistickou chybu až 3 procenta. Takže realitou klidně může být, že Trikolóra již teď, tzn. tři týdny před svým faktickým ustavením, má preference potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Už tomu rozumíte, jak se to dělá?“ poznamenal k výsledkům průzkumů Petr Štěpánek, bývalý radní pro rozhlasové a televizní vysílání.

„V roce 2010 jsem do médií říkal, že by mi udělalo velkou radost, kdyby TOP 09 porazila komunisty. Tady to vypadá jako splněný sen. Ale není...“ poznamenal analytik Jaroslav Poláček.

„Vypadá to jako pěkný dárek k výročí 30 let od pádu komunismu. Těch třicet let trvalo, aby v průzkumu volebních preferencí konečně vyšlo, že by se KSČM nedostala do Poslanecké sněmovny. Radost je to, bohužel, předčasná. Jde o jeden jediný průzkum a volby jsou daleko, to zaprvé. Především je to ale tak, že komunisté se už dávno transformovali. Temné rudé síly tady nevlastní jen KSČM, ale i ANO,“ zkonstatoval následně i Štěpán Malát na serveru Forum24.cz.

Následně dodal, že Andrej Babiš a jeho parta komunisty jednoduše zastoupili. „Převálcovali je stamilionovým marketingem a hrou na moderní levici. V jádru jsou to samozřejmě stejně uvažující lidé jako Semelová nebo Filip. Jen to neříkají veřejně,“ míní. „ANO jsou ještě nebezpečnější komunisté než KSČM. Tím, že si ANO hraje čas od času na catch all party, tedy že je tu pro všechny, tak pro nepozorné voliče slušně maskuje, o co politickému oddělení jistého holdingu jde,“ dodal.

Průzkum zjišťoval rovněž spokojenost Čechů se současnou politickou situací. Kladně se v tomto ohledu vyjádřilo 27 procent lidí, což je o tři body méně než před prázdninami. Na obdobnou hodnotu podle průzkumu klesla spokojenost naposledy loni v srpnu, kdy byla medializována kauza údajného únosu syna Andreje Babiše (ANO).

Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy se spokojenost s politickou situací nejvíce snížila u voličů hnutí ANO, a to z 63 procent na 49 procent. „Dá se to z části vysvětlit tím, co se dělo v průběhu léta okolo ministerstva kultury a několikerého odcházení nebo neodcházení ČSSD z vlády, což mohlo na voliče ANO působit negativně. U voličů ČSSD tento efekt ale nevidíme, dokonce tam došlo k mírnému nárůstu,“ řekl Ranocha.

Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 30. srpnem, tedy současně s vrcholící kauzou ohledně jmenování nového ministra kultury. Spor o výměnu ministra trval čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu, ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. I poté ale se jmenováním Michala Šmardy (ČSSD) do čela kultury otálel, i když na tom ČSSD trvala. Nakonec se Šmarda vzdal nominace a sociální demokracie jako nového kandidáta vybrala Lubomíra Zaorálka, kterého Zeman jmenoval na konci srpna.

autor: vef