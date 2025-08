Nerudová se otřela o europoslance ANO. Vrátil jí to

Před kamerami CNN Prima News se střetli europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. Vzájemně na sobě nenechali nit suchou.

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15871 lidí

Ondřej Knotek v tu chvíli v televizním studiu jen s lehkým úsměvem na tváři nevěřícně kroutil hlavou.

Jedním dechem dodala, že EU nemůže stanovovat cíle a tvrdit, že jich dosáhne s pomocí technologií, které ještě ani neexistují. „Ty cíle musejí být stanoveny reálně. Čili potřebujeme pragmatickou diskusi,“ prohlásila.

Tady Knotek souhlasně pokyvoval hlavou.

Ale Nerudová pokračovala.

„Rozhodně nepotřebujeme školácké chování, že na papírek napíšeme ne. To bychom asi dostali ve škole za ten domácí úkol pětku,“ zaznělo z úst europoslankyně.

Nerudová myšlenku rozvedla a zdůraznila, že když se vám v EU něco nelíbí, musíte vyjednávat, a ne se jen stavět na odpor.

Z muže, který silácky a nesmyslně sliboval, že zastaví Green Deal, se pan Knotek stal kašpárkem Evropského parlamentu. Místo aby hájil české zájmy, hodil občany i byznys přes palubu. Jen kvůli panu Babišovi a jeho volební rétorice.



V Evropském parlamentu neuspějete křikem a… pic.twitter.com/TeBvwAjp8I — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 31, 2025

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6133 lidí

„Raději se zase přikrčit a přihlížet dalšímu nesmyslnému zrychlování Green Dealu. To by se líbilo Danuši Nerudové a zřejmě i celé vládě. Ale my nechceme žádné zrychlování Green Dealu. Lidé už platí dost! A pokud máme možnost tuhle další bruselskou šílenost shodit ze stolu, tak my se toho nezalekneme. Žádný nový klimatický cíl nepotřebujeme. Jenže Vy jste, paní Nerudová, zřejmě zatím nepochopila, že zavést opět nový klimatický cíl v jakékoli podobě je to, co právě občany a firmy poškodí,“ napsal Knotek na sociální síti X.

A hned jí doporučil jednu věc.

„Jestli chcete hájit zájmy Česka, ale i celé Evropy, tak vyjednejte ve Vaší frakci EPP, ať podpoří můj návrh na odmítnutí nového cíle pro rok 2040. Chápu, že zrovna pro eurosvazačku jako jste Vy, je těžké si vybrat mezi Ursulou von der Leyenovou a Českem, ale zkuste alespoň jednou být pro naši zemi užitečná,“ pokračoval.

Psali jsme: Pošarová (SPD): Vládo, probuď se! Český průmysl umírá Le Penová: Příšerné, co von der Leyenová dojednala s Trumpem Ministr Vlček: Chceme přítomnost na japonském trhu dál rozšiřovat Turek (Motoristé): Pravidla vývoje nemá určovat politická "elita"