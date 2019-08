Nespoléhám se na liberálního voliče s permanentkou do divadla v kapse, udeřil v ČT Foldyna

23.08.2019 20:44

Do pořadu Interview ČT24 dnes dorazil poslanec sociální demokracie Jaroslav Foldyna a vyjadřoval se k proběhlému předsednictvu ČSSD, na kterém se mimo jiné řešila i otázka setrvání sociální demokracie ve vládě. Foldyna řekl, že by se především měla zlepšit v očích voličů práce ministrů z ČSSD. Vyjádřil se i k situaci ohledně výměny na postu ministra kultury. S prezidentem by prý měli více jednat a méně „válčit“. Socialisté by se také dle Foldyny do příštích voleb neměli spoléhat na „liberálního voliče s permanentkou do divadla v kapse“, nýbrž na „lidi práce“.