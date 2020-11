Neštěstí pro Petra Fialu. A pro celé Česko. Raději ani neříkat, padlo

reklama

Bývalý mluvčí premiéra Mirka Topolánka se domnívá, že spekulace o úřednickém kabinetu jsou jedna věc. „Když ale něco takového připustí předseda opoziční strany s ambicí stát se premiérem, jde o něco úplně jiného. Řádově nebezpečnějšího. Sestřelit vládu, pustit do hry prezidenta Zemana a zbavit premiéra Babiše zodpovědnosti za epidemii? Děsivá noční můra. Jistě, Petr Fiala (ODS) věří, že s vyslovením nedůvěry neuspěje. Ale neměl to ani říkat,“ poznamenal Schmarcz.

A věnoval se prezidentu Miloši Zemanovi. „Že by Miloš Zeman rád této zemi ještě jednou pořádně zavařil a pohrál si s dalším sobě oddaným a nikomu jinému se nezodpovídajícím kabinetem, o tom sotvakdo pochybuje. Jenomže sám to jaksi nezvládne. V roce 2013 mu s tím pomohli Šlachta s Ištvanem. Kde jsou však naši hrdinní ‚orlové práva‘ teď?“ ptá se Schmarcz a domnívá se, že na další puč to nevypadá. Jsou tak podle jeho mínění jen dvě cesty, kdy to premiér Babiš buď zabalí sám, nebo mu poslanci vysloví nedůvěru.

„První cesta nezní příliš pravděpodobně. I když je na premiérovi poslední dobou jasně vidět, že se pere s vnitřními běsy a je opravdu na pokraji zejména psychických sil, musí vědět, že dobrovolným odchodem by si podepsal ortel. Ztratil by okamžitě moc. A to bez možnosti návratu, protože tentokrát by nebyl oběť, ale zrádce, který v nejtěžší době opouští své ohrožené voliče,“ popsal Schmarcz. A zmiňuje i to, že ani otevřená vzpoura proti Babišovi není bez rizika.

„Už když ODS přišla s tím, že až odezní druhá vlna covidu-19, dá hlasovat o nedůvěře kabinetu, šlo o mimořádně hloupý nápad. Takové věci buď uděláte hned, nebo o nich nemluvíte. Jste-li přesvědčeni, že setrvání vlády ohrožuje zdraví a životy obyvatel víc než dočasná nestabilita, tak to risknete. Ale takto vlastně občanští demokraté řekli: my to s vámi vydržíme, než se s koronou nějak poperete, a sundáme vás až pak. Nelze přece tvrdit, že kabinet musí pryč, protože nezvládá epidemii, a přitom čekat, až ji zvládne. V tom je rozpor,“ popsal Schmarcz a povšiml si i výroku předsedy ODS Petra Fialy pro Seznam Zprávy, kdy uvedl, že by si dovedl představit něco jako vládu národní jednoty.

„Nového premiéra by jmenoval prezident. A ten už dokázal, že se v této bohulibé činnosti nedá ovlivňovat vůbec ničím: ani ústavou, ani názorem Sněmovny. Takže jako první si škrtněme slova ‚národní jednoty‘ a nahraďme je přesnějším výrazem ‚Miloše Zemana‘. Velmi nepravděpodobné je i zkrácení volebního období. Kdy asi by chtěla ODS hlasovat o nedůvěře? Určitě ne letos. Pokud by se mělo opravdu čekat, až se zásadně zlepší epidemiologická situace, mohlo by to přijít na pořad nejdřív v březnu,“ dodal Schmarcz a hovoří i o ústavním tlaku či hradních obstrukcích.

„Podstatné je, že by se stalo přesně to, co si nepřeje vůbec nikdo, ani vláda, ani opozice: osud země by opět závisel na vrtošivých přáních Miloše Zemana. Ten by si vůbec nedal mluvit do toho, koho dosadí do Strakovy akademie. Spekuluje se o přiklepnutí dostavby Dukovan Rusům a kanálu Dunaj–Odra–Labe Číňanům. No, ony jsou ty projekty dost na dlouhé lokte. Po pravdě však nikdo z nás ani v nejhorším snu nesní o tom, co všechno může Miloš Zeman vymyslet a zrealizovat…,“ dodává Schmarcz.

A připomíná i situaci v roce 2009. Podle něj totiž Petr Fiala nyní sází na to, že s vyjádřením nedůvěry vládě neuspěje. „No, v to ale Jiří Paroubek v březnu 2009 doufal také. A jak dopadl?“ zakončil Schmarcz.

„No konečně. Ale trvá to, než to komentátorům dojde,“ poznamenal ke komentáři Schmarcze člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. A citoval také pasáž týkající se právě Petra Fialy a Andreje Babiše: „Zbavit se odpovědnosti za epidemii, a ještě se stát mučedníkem? Za to by měl Andrej Babiš poslat Petru Fialovi dárkový koš z Kosteleckých uzenin. A Zeman ho vyznamenat Řádem bílého lva.“

