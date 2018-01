Neúčasti v debatě se Zemanem na Nově nelituji. Předpokládám, že to byla nuda, odhaduje Drahoš

Podle něj s trochou nadsázky za Zemana v prezidentské volbě spíše kandiduje jeho okolí než on sám. Konkrétně pak vyjmenovává trojici Zemanových blízkých: Ovčáček, Mynář, Nejedlý. „Ano, takto to cítím,“ odpovídá Drahoš na dotaz, zda to opravdu vnímá tak, že jeho soupeři jsou právě tito tři pánové.

„Nepůjdu nikdy do žádných podpásových útoků ani do žádných faulů,“ řekl Drahoš s tím, že od začátku kampaně avizoval, že nehodlá vést žádnou „antikampaň“. „Jsou tam věci, na které ale nemohu nereagovat,“ připouští současně Drahoš a připomíná podle svých slov nesmysl související s analogií „Stop migraci, stop Drahošovi“. „Čekám další podpásové útoky,“ připouští Drahoš. „Já si nemyslím, že by přímo Miloš Zeman za nimi stál,“ upozorňuje Drahoš a znovu odkazuje k Zemanovým blízkým spolupracovníkům. „A od nich mohu čekat opravdu všechno,“ dodává. Podle svých slov by si na okolí Hradu „posvítil“.

Celá zpráva ZDE

Drahoš se podle svého soudu k tématu migrace vyjadřuje stále stejně, jasně odmítá kvóty a apeluje na pomoc lidem v zemích původu. Podle něj řada politiků zneužívá strachu lidí k vlastním politickým účelům a prezident k tomuto rozdmýchávání strachu podle něj přispívá. Podle Drahoše prezident má být právě osobou, která by měla občany povzbuzovat. Podle něj na tuto politickou kartu hraje především Tomio Okamura. „To je typický případ populistického strašení,“ komentuje jeho protiimigrantskou rétoriku.

Migrace je velké téma prezidentských voleb. Jakou strategii by zvolil Jiří Drahoš v případě, že by usedl na prezidentský post. „Na rozdíl od Miloše Zemana bych se nesnažil řešit migraci v Číně a Rusku, ale jezdil bych do měst, jako jsou Berlín, Paříž, Řím, Madrid. Tam, kde se ta migrace opravdu řeší,“ vyjmenovává Drahoš. „Já bych jednal úplně jinak než Miloš Zeman. Miloš Zeman neudělal vůbec nic,“ řekl dále na adresu Zemana.

Jak sám již avizoval, zúčastní se dvou prezidentských debat s Milošem Zemanem. Na debaty se těší a je zvědavý, s jakou rétorikou současná hlava státu přijde. Drahoš dále neprozradil více o tom, koho by si případně vzal na Hrad za své spolupracovníky. „Co vás mohu ujistit, je, že všichni moji spolupracovníci budou mít prověrky takové, jaké jsou na ta místa vyžadovány,“ uvedl Drahoš.

Jedno ze žhavých témat současných dnů je „premiérování“ Andreje Babiše. „Respektuji Andreje Babiše jako předsedu strany, která uspěla ve volbách, a mám na něj kritický pohled v tom, že z mého pohledu nemůže být premiérem trestně stíhaný člověk.“

autor: sla