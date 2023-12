Neúspěchy vlády skryté tragédií. Václav Klaus varoval

reklama

„Zaujal mě jeden z mých vnuků, který mi ve svých dvaceti letech přinesl Sartrovu Zeď, knížku, která u nás vyšla někdy v pětašedesátém roce, Satre ji napsal v roce 1939. A tam je jedna část o Hérostratovi. Vnuk mi říká: ‚To je naprosto aktuální. To si, dědo, přečti. Tam je šílený jedinec, který neví, co si počít se svým životem‘,“ zmiňuje exprezident příběh o šíleném žháři, který se chtěl zapsat do dějin. „Pak si někdo vezme revolver a udělá takový to čin, prostě toto v dějinách je,“ dodává Klaus.

Co k tak hrůznému činu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přispělo z důvodů obecně společenské atmosféry dnešní doby, to jsou ty podle Klause nekonečné otazníky, které si budeme všichni klást.

„Pro mne nejtriviálnější otazník ovšem je, nejjednodušší, ten, že když hledáme, kdo všechno k tomu přispěl. Já naprosto nechápu, jak někdo mohl připustit, aby tento člověk měl osm takovýchto zbraní, to je pro mě věc absolutně nepředstavitelná. To je věc, která mě popuzuje, protože to je úřednická chyba, úřednický omyl, špatný zákon, a tak dále,“ pokračuje Klaus.

„Je fascinující, když čtu v dnešních novinách názor jakéhosi odborníka, že nový zákon o zbraních určitě nebude dřív než za dva roky. Za dva roky by se dalo napsat tisíc zákonů,“ kroutí bývalá hlava státu nevěřícně hlavou.

K postupu policie, který je mnohými zpochybňován, říká, že otazníky zde vždy jsou a budou, ale jde už pouze o „moudrost ex post“, která je snadná. Zopakoval, že hlavní je nedopustit, aby takový člověk mohl mít takové zbraně a mohl je navíc nanosit do budovy Filozofické fakulty UK. „A jestli k tomu přispívá nějaké všeobecné bujení nenávisti jednoho proti druhému, lidem proti sobě a k tomu se přidávají média a politici, to je další rovina těchto věcí,“ podotýká Václav Klaus.

Má jisté obavy, že současné vládě bude v souvislosti se střelbou na fakultě ledacos odpuštěno: „Mám takovou hrůzu, že tato dnešní Fialova vláda bude tou tragédii, která se stala a kterou oni jistě nezpůsobili, omilostněna od celé řady svých neúspěchů, prostě nebude fér se najednou na takové věci ptát... Teď jde o to, aby situaci tito politici nezneužili,“ říká exprezident.

Nesouhlasí úplně ani s kroky ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který požádal města a obce, aby zrušily silvestrovský ohňostroj. „Myslím, že tudy cesta opravdu nevede. Ale řada lidí je tak přiskřípnuta tím, co se tu stalo, že se opravdu bojí a že si možná přeje, aby se příliš neveselilo,“ míní Klaus.

Následně se pustil do zhodnocení vánočního projevu premiéra Petra Fialy, v němž například ujišťoval, že „to nejhorší má Česko za sebou, přichází rok naděje“. Tomu se dá podle Klause ale jen těžko věřit: „Že bychom měli najednou to nejhorší za sebou a bude vše už jen dobré... Nevidím pro to žádné důvody. Nevidím obrat ve světové mezinárodně-politicko-bezpečnostní situaci. Nevidím bezprostřední šanci skončit šílenou ukrajinskou válku. Nevidím bezprostřední šanci, aby se něco racionálního stalo v Gaze, nevidím... Jako ekonom se dívám na naši ekonomiku, a myslím, že ta je chronicky nemocná, ta nemá akutní chřipku, že by pomohl krátkodobý lék a nevidím sebemenší důvod, abychom mohli říci, že se obrátí směrem vzhůru,“ uvádí.

Premiér podle jeho slov zřejmě věští lepší časy z křišťálové koule: „Nevím, odkud bere premiér Fiala ty křišťálové koule, kterými se dívá na ten svět. Ale řada analytiků říká, že ještě v roce 2024 nenastane ekonomický růst a nepřekonáme úroveň roku 2019. To si myslím, že je velmi pravděpodobné. To žádná moc dobrá vyhlídka není,“ konstatuje Václav Klaus.

Pokud neudělá vláda zásadní kroky s veřejnými financemi a neuvede státní rozpočet do pořádku, tak tu bude vysoká inflace pořád. „Chce se to zásadní řez systémového typu, ale vláda jen šolichá na povrchu svými balíčky,“ dodává.

„Takže optimistou bych nebyl, kdybych byl ministerský předseda, tak bych se možná některé zneklidněné lidi pokoušel sebevědomým výrazem ubezpečit, aby mi věřili, že bude lépe. Ale dělal bych to jen za jediného předpokladu, že bych měl návrhy, co se má udělat, aby to bylo lepší. Ale myslím, že žádný z těchto návrhů ministerský předseda ve svém úterním projevu neoznámil. Řekl jenom, že ‚bude lépe‘, to je slabé slovo,“ hodnotí někdejší prezident Václav Klaus.

