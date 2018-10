Neuvěřitelná výplatní páska politika STAN: Účtoval si peníze i za jednání, které nebylo. Tři roky takto kasíroval

Refundace mzdy. Co si pod tím představit? Jde o situaci, kdy je plat zaměstnanci vyplacen jeho zaměstnavatelem, ten však požaduje jeho proplacení zpět, přímo ze státní správy. Buďme konkrétní. Neuvolněný člen Rady Prahy 4 Ondřej Růžička si v rámci refundace nechal během tří let vyplatit částku 652 757 korun, kterou dal zjevně svému zaměstnavateli za to, že ve své pracovní době dělal pro městskou část Prahy 4.

„Neuvolněný člen rady“ v praxi znamená, že nepracuje na radnici, má zaměstnání někde jinde a během své pracovní doby u zaměstnavatele dochází pouze na zasedání jednotlivých orgánů města. Tyto hodiny si poté v rámci refundace nechá proplatit a dá je svému zaměstnavateli. V případě podnikatelů je fixní částka 250 korun za hodinu, v případě zaměstnanců se vypočítává hodinová sazba podle výše platu. Je zde ale podmínka. Zastupitel či radní má nárok si nechat proplatit hodiny pouze při zasedání jednotlivých orgánů a v rámci své pracovní doby. Neexistuje, že zaměstnanec s pracovní dobou do 16:00 si nechá proplatit práci na radnici v době od 16:00 do 22:00.

Někdo takový se ale přece najde. Je jím politik STAN Ondřej Růžička, člen Rady městské části Prahy 4, který je také předsedou komise pro obnovu koupaliště Lhotka a členem v dalších třech komisích. Konkrétně v komisi majetkové pro bytové a nebytové prostory, pro domy s pečovatelskou službou a také v komisi pro dopravu. Co je ale důležité: také je klasickým zaměstnancem. Kde? To se nám doposud bohužel nepodařilo zjistit.

Podle materiálů, které máme k dispozici, Praha 4 Růžičkovi v roce 2015 proplatila 159 922 korun, v roce 2016 to bylo už 319 846 korun a v roce 2017 stál Růžička Prahu 4 přesně 172 989 korun. Dostává nejvíc z celé radnice, což dokládají dokumenty, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Zajímavé jsou ale počty hodin a doba strávená na radnici. Jak už bylo zmíněno, Růžička nemá nárok účtovat si jiné hodiny než ty, které stráví na zasedání rady, zastupitelstva a komisí. Rada se ovšem koná průměrně dvakrát za měsíc a trvá okolo čtyř hodin. Zastupitelstvo se schází jednou za dva měsíce a jednají čtyři až pět hodin a jednání komisí je přibližně jednou měsíčně na dvě hodiny. Lze tedy mluvil maximálně o 15 hodinách měsíčně v případě Ondřeje Růžičky. Průměrně by si tedy měl nechat vyplatit okolo 50 tisíc ročně, stejně jako ostatní neuvolnění členové rady a zastupitelstva. V roce 2016 stál tento gazdíkovec Prahu 4 o čtvrt milionu korun navíc.

Buďme konkrétní: například v září 2017 si vykázal 96 hodin práce, dvě zasedání rady po sedmi hodinách, jednu komisi, která trvala sedm hodin, a jedno jednání zastupitelstva, které podle Růžičky trvalo dokonce devět hodin. Zbylých 66 hodin vykonával „Práci pro MČ Praha 4“. Jakou konkrétně, to ale nikdo neví. Co je jasné, že na proplacení těchto hodin neměl nárok.

Další zajímavostí je například jednání komise pro domy s pečovatelskou službou, které se uskutečnilo 7. 9. 2017. Růžička si nechal proplatit sedm hodin, čas mezi 12:00–19:00. Oficiální zápis z jednání ovšem říká, že: „Jednání komise se uskutečnilo od 16.30 hod. do 19.00 hod.“ Proč si tedy nechal proplatit čas od 12:00 do 16:30? Co na radnici dělal?

Podobných nesrovnalostí je mnohem více. Nesedí ani jednání zastupitelstva 15. února roku 2017. Růžička si vyúčtoval devět hodin, čas mezi 13:00–22:00. V zápisu ovšem stojí, že jednání bylo ukončeno v 18:01.

Samozřejmě nás zajímal pohled Ondřeje Růžičky, kterému jsme položili několik dotazů. Chtěli jsme vědět, v čem konkrétně spočívají hodiny, které si vykazuje jako „práci pro MČ Prahy 4“. Také nás zajímalo, co dělal po jednání zastupitelstva 15. 2. 2017, které skončilo v 18:01, ale on si nechal proplatit čas až do 22:00. V této souvislosti jsme také chtěli vědět, kde je zaměstnaný a jakou má pracovní dobu, když si nechává proplácet i večerní hodiny, a zda jeho zaměstnavateli nevadí, že téměř polovinu pracovní doby tráví prací pro městskou část. Odpověď jsme ale bohužel během středy nezískali. Ondřej Růžička mlčí, stejně tak mlčí i městská část Prahy 4.

O gazdíkovci Ondřeji Růžičkovi jsme informovali již dříve v souvislosti s reprefondem Prahy 4, ze kterého se hradí drobné pohoštění, konkrétně čaj, káva, nealkoholické nápoje, ovoce, sušenky či pracovní obědy. Při listování účtenkami, které nám Praha 4 za několik tisíc korun poskytla, jsme ovšem narazili na velké množství alkoholu, a to téměř u každého člena rady. Konkrétně Ondřej Růžička si vyúčtoval například 20 piv Kozel z Kauflandu, které koupil v půl desáté večer, nebo pět láhví sektu v akci v Albertu za 495 korun.

Starostou městské části, který neřeší ani nekontroluje tyto záležitosti, je předseda Zelených Petr Štěpánek.

autor: B. Richterová a T. A. Nový