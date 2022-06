Nevědí, kudy kam. Patrik Nacher popsal, co koalice dělá pro lidi ve sněmovně

reklama

Nacher nejprve vysvětlil, proč by bylo dobré opakovat pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi a nízkými příjmy každý měsíc, a to až do konce roku. „Jde o reakci na současnou situaci a na neschopnost vlády jít energicky řešit problémy vymlouváním se na zadlužení, vymlouváním se na to, že plošné opatření zvyšuje inflaci a podobně. 24 z 27 zemí Evropské unie přišlo s plošným opatřením a inflaci mají nižší,“ řekl redakci. Pokud jde o zadlužení, vnímá výroky k němu jako kolorit. Připomněl, že Česká republika je šestá nejméně zadlužená země Evropské unie a i přepočtem na HDP patří mezi ty nejnižší.

„Když se podíváme na poměr k HDP, tak zadlužení je nějakých 43 procent. Když jsem se díval, tak za vlády hnutí ANO to bylo 44 procent i přesto, co se dělo kolem covidu, uzávěr, omezení… zadlužení bylo každopádně nižší, než když ANO vstupovalo do vlády. Vše jsou jen obezličky a výmluvy. Je třeba těm lidem pomoci, protože pět tisíc je sice krok správným směrem, ale je nedostačující. A i na něm je vidět schizofrenie současné vlády. Brání se plošným opatřením a zároveň navrhne opatření, které je plošné, protože se týká většiny těch rodin. Na tom je vidět, že nevědí, kudy kam. Rádi by na to přišli, ale zároveň se bojí plošných opatření, protože by dělali něco, co kritizovali na předchozí vládě. Sami sebe dostávají do slepé uličky,“ uvedl Patrik Nacher. Vadí mu také, že pokud opozice (hnutí ANO a hnutí SPD) přijde s konstruktivním návrhem a chtějí se bavit o parametrech, není návrh ani připuštěn k širší diskusi. „Jít druhou cestou, tedy vše kritizovat a nic nenavrhovat, jít nechceme,“ podotkl.

Vláda nekomunikuje s cílovými skupinami

Poslední dobou přibývá nespokojenosti mezi zemědělci. Agrární komora České republiky a Zemědělský svaz na středu 8. června svolaly členy, aby jim vláda vysvětlila plánované změny ohledně dotační politiky, s nimiž nejsou spokojeni. Nacher předeslal, že se tématu zemědělství přímo nevěnuje a nechce ze sebe tudíž odborníka na tuto problematiku ani dělat. „Nechci využívat všech impulzů, abych se na vládě svezl. Nejsem odborník na zemědělství, takže přesně nevím, kde je zakopaný pes, a jakým způsobem se k tomu vláda postavila, takže nemám silný názor. Spíše bych to komentoval ve smyslu, že jde o průvodní jev této vlády. Nekomunikuje s cílovými skupinami, vůči kterým se mění některá pravidla. Vláda moc nekomunikuje, co se týká opatření a podobně,“ zauvažoval.

Zemědělský svaz pro server iDnes.cz uvedl, že česká vláda pokračuje „ve strategii utlumování produkce českých potravin a vyšší podpory malých zemědělských podniků bez jakýchkoli dodatečných podmínek“. Nacher s takovou formulací nesouhlasí. „Takhle bych to nenazval. Spíše bych řekl, že vláda toto téma podceňuje a vnímám ho spíše tím, že je složena ze subjektů, kde se politici vnímají více jako Evropané než jako Češi. A od toho se pak odvíjí celá řada pohledů na témata, řada rozhodnutí a jejich vnímání současné situace. Je opravdu smutné, když se vrátíme k tomu, co jsme spolu řešili v minulosti – tedy že o soběstačnost potravinovou v produkci masa přicházíme stejně jako o energetickou soběstačnost,“ upozornil poslanec hnutí ANO.

Ruský plyn z Německa, českou elektřinu na burzu

Kritizuje, že ačkoliv má Česká republika nadvýrobu elektřiny, prodává ji v Lipsku na burze a zpět si ji dražší kupuje. Ruský plyn pak navíc nakupuje přes Německo za německé ceny. „Ale postupně těmito závazky o soběstačnost přijdeme, pokud neřekneme razantně dost. V tomhle jsem euroskeptik, protože se ztrácí smysl. Evropská unie byla uskupení různorodých států, které mají různou historii, různou měnu, různě postavenou ekonomiku a hospodářství i z hlediska logiky jejich postavení, jejich zaměření, a to, kde se státy nacházejí – zda u moře, ve vnitrozemí, na severu, jihu… A my jako suchozemský stát, kde nesvítí slunce a není parné léto po delší dobu, máme omezené možnosti, pokud jde o obnovitelné zdroje. Obávám se, že se Evropská unie proměnila ve sjednocování a ono to nejde. To je ten kontext, z něhož vyplývá, že alternativou není rozbití Evropské unie, ale návrat ke kořenům, aby řešení problémů Evropská unie usnadňovala,“ uvedl Nacher a připomněl citát Ronalda Reagana: „Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se přestane hýbat, dotuj to.“ Nacher by prý byl nerad, aby to tak fungovalo i v Evropské unii.

Pro ParlamentníListy.cz také okomentoval billboardy, které nechalo vyvěsit hnutí SPD. Na nich je mimo jiné citát: Za Okamury bude ještě lépe. Paroduje tak heslo hnutí ANO – ANO, bude líp. „Mám silný pocit, že marketing všech ostatních subjektů – včetně pětikoalice a v tomto případě SPD – porušuje základní pravidlo marketingu, protože komentují reklamu hnutí ANO. Tím mu dělají zadarmo reklamu, takže i s menším množstvím billboardů a menším množstvím prostředků se o ní dozví více lidí. Jde o základní pravidlo,“ vysvětlil poslanec.

V poslední době to však prý vypadá spíše jako obsese pětikoalice, která komentuje kampaně, vizuály i slogany hnutí ANO, čím na ně poutají větší pozornost, než by jinak měly. „Vláda nyní místo práce pro občany země komentuje billboardy Babiše (Andrej, předseda ANO, pozn. red.) nebo jeho cestu obytňákem. A teď se k tomu přidalo ještě SPD. Za mě je to marketingová chyba a já to nebudu více komentovat, abych to neporušil,“ podotkl.

Nacher: Vláda se vymlouvá na válku na Ukrajině

Premiér Petr Fiala (ODS) zatím vyrazil do Paříže na setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Co by podle Nachera mělo být hlavními tématy setkání? „Já doufám, že využijeme předsednictví Evropské unie, abychom hájili naše zájmy, náš úhel pohledu a abychom využili půlročního období právě k tomu, abychom se nezavazovali k věcem, které jsou nerealistické, nesmyslné a neracionální. Jestli tohle bude obsahem rozhovorů, nevím, ale ve vztahu k Francii, která má energetický mix postavený na jaderných elektrárnách, by se dalo předpokládat, že jedno z témat bude budoucnost New Green Dealu vzhledem k novým podmínkám vinou války na Ukrajině. Mám pocit, že se mění spousta věcí, často se ozývají výmluvy na válku na Ukrajině, a to, co by se mělo změnit. Důvodem je, že dnes a denně všichni vnímají, vidí a řeší cenu energií a z pohledu Evropské unie vnímám pasivitu. Některé státy a celá Evropská unie jsou zapikolíkovaní v pozicích kvůli válce na Ukrajině a cenám navzdory. Za mě je prioritou na nejbližší období refinancování energetické mise pro Českou republiku,“ řekl Patrik Nacher.

Poslanec hnutí ANO se domnívá, že na ukrajinskou válku se vymlouvá i česká vláda, a to, pokud se jí to zrovna hodí. „Mám pocit, že když se to hodí, objeví se výmluva na ukrajinskou válku. Něco nemůžeme, protože je válka… Buď to platí vždy, nebo nikdy a zrovna ta energie s tím souvisí, protože Ukrajina krásně obnažila, že když jsme v dovozu plynu závislí na jedné zemi, máme s tím něco dělat. To není výmluva, ale konstatování faktu, ale kupodivu v tomto případě mám pocit, jako by nikdo neposlouchal a říkají: Ale my to musíme dělat přes německou burzu,“ dodal Nacher s tím, že když je válka, vláda tvrdí, že důvodem je válka. Když není válka, důvodem je Evropská unie.



