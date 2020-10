Neví, proč protestují, hlavně že je sranda. Dostanou transparent proti Babišovi a zařvou si. Ivan Vyskočil odhalil „demonstrantku“ ze svého okolí

reklama

„Tak jsme tady měli po dlouhé době zase demonstraci jako za starých časů. Slzný plyn a vodní děla zase přišly ke slovu. Já se ptám, muselo k tomu vůbec dojít?“ zamýšlí se na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a rovnou pokračuje.

Máte vůbec rozum? Zejména ten váš povedení náčelník...

„Začnu asi od samého začátku. Demonstrace byla prý povolená!“ žasne herec a pokládá otázku. „Tak, milé pražské zastupitelstvo, ptám se vás, zda máte vůbec rozum? Zejména ten váš povedený náčelník, který tak „úžasně“ velí Praze. Jestli má ten člověk v hlavě alespoň 5 gr mozkových závitů, o čemž po jeho činech, jako třeba udělat venkovní kavárnu ze Smetanova nábřeží, silně pochybuji, tak přece nemůže takovou akci povolit,“ kroutí hlavou Vyskočil a podotýká. „Musí mu být přece jasné, že je-li demonstrace ohlášena v duchu protestu proti vládním omezením k zamezením šíření epidemie, přijdou zejména ti, kteří demonstrativně tato nařízení a omezení nebudou dodržovat. V tom případě myslet si, že přijde pouze povolený počet lidí, kteří budou dodržovat předepsané rozestupy a budou řádně vybaveni ochrannou rouškou, to si může myslet opravdu jen „oplzlý snílek“. To samozřejmě pan primátor není. Takže z toho až příliš vyčnívá zlomyslný kalkul, že se to zvrhne a celý malér půjde na vrub vládě, potažmo, jako vždy, Andreji Babišovi. Zlý úmysl tím prosvítá jako přes hedvábný papír. Je to poťouchlá pirátská akce s heslem: Čím hůř – tím líp!“ neskrývá naštvanost umělec.

Nám zakázali prskat na diváky, na Staroměstském náměstí musel mít covid žně

„Zatímco jsme nesměli v divadlech hrát muzikály a operu, abychom na diváky neprskali (mimochodem, v činohře se neprská o nic méně. Pověstný tím byl třeba v Národním divadle Josef Mixa, slavný Strakonický dudák. Jednou mu pan Sovák se svým pověstným sarkasmem řekl: „Pepíku, tobě kdyby dali do huby vápno, tak nám zadarmo vybílíš celou Zlatou kapličku“! ), takže nám zakázali prskat na diváky, ale na Staroměstském náměstí to neplatilo,“ podivuje se Ivan Vyskočil. „Mohli jsme vidět lidi namačkané jednoho na druhého, kteří si řvali přímo do obličeje z plných plic. Tady musel mít covid žně! Bylo zcela jasné, že to nemůže vyústit v nic jiného, než v násilí. A jen blbec mohl předpokládat, že se nic takového nestane! Když už nemají rozum ti, co tam šli řvát, měli by snad mít rozum na té pražské radnici. Ale to bychom asi toho chtěli moc, že?“ nešetří herec sarkasmem.

Červené trenýrky nad Hradem, trhání Ústavy... a Michprdi

„Druhý pán, kterého z tohoto stavu viním, je ministr vnitra pan Hamáček,“ pokračuje v tématu Ivan Vyskočil a upozorňuje. „Správně se říká, že s jídlem roste chuť. V té naší slabé demokracii, a já říkám pseudodemokracii, si tihle křiklouni, o kterých mluvíme, až příliš dlouho zvykali na to, že si mohou všechno dovolit. Začíná to urážkami hlavy státu a premiéra, a jsou to urážky žalovatelné a vulgární, že by se nemohly opakovat ani po 22. hodině,“ žasne umělec a dodává. „Copak je možné vylézt na Pražský hrad, tam vztyčit červené trenýrky, ukrást prezidentskou zástavu, která se dodnes nenašla, a vlastně se vám nic nestane? Michprdi na svých demonstracích vyzývají ke svržení řádně a demokraticky zvolené vlády. Už jen proti tomu by se pravá demokracie měla bránit. Ale výroky jako: „A teď půjdeme na Hrad a uděláme tam takový bordel, že to svět neviděl“! To už opravdu smrdí kriminálem - a nic??? Trhání Ústavy Českého státu, téměř posvátného dokumentu. To také nezvedne pana Hamáčka ze židle? Sedí vůbec na té ministerské židli ten správný člověk?“ ptá se Vyskočil.

„Vypráví se takový vtip, který není jen pro zasmání - Malý králíček přijde domů a strašlivě smrdí. Maminka se ho ptá, co se mu stalo. Králíček s pláčem odpovídá: „Ale, potkal mě medvěd a ptal se mě, jestli pelichám? Řekl jsem, že nepelichám a on si se mnou vytřel prdel“! Ta anekdota není příliš slušná, ale je přímo mravoučná. Se slabou demokracií, která „nepelichá“, si někteří také budou pouze vytírat zadek! A nějaká pravidla a ohledy k celku pro ně neplatí. V dnešní těžké situaci jsme právě tohoto svědky!“ říká důrazně umělec.

Pěkně si zařvem. Demožumpa si mne ručičky

„Teď jen takový malý vzorek,“ rozhodl se herec podělit o vlastní zkušenost. „Kdo chodí demonstrovat? Volala hodně blízká kamarádka mé mladé partnerce s dotazem, zda se sejdou na demonstraci? Moje milá říká, že zcela určitě ne a ptá se, zdali vůbec ta dotyčná ví, proti čemu se tam demonstruje? Odpověď je přímo typická: „Né, ale jedu tam, bude to sranda“!“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a upozorňuje. „Myslím si, že takových demonstrantů je na všech podobných akcích většina. Pěkně si v tom davu zařvem, dostanem transparent s nějakými nadávkami na Babiše a bude sranda. A demožumpa si mne ručičky. Správně, vždyť za všechno přece může Babiš, nebo prezident Zeman! A ještě přilévají olej do ohně. Za všechno může! Zanedbal opatření proti epidemii, brzy uvolnil restrikce! Vůbec těmto škodičům není trapné, že řvali proti nošení roušek a zákazům cestování,“ připomíná.

Paní Němcová, pan Pospíšil, na Karlově mostě u dlouhého stolu

Čtenářům PL pak doporučuje. „Tak se, milí čtenáři, podívejte na fotografie z léta. Tam, na Karlově mostě u dlouhého stolu oslavuje taková paní Němcová, pan Pospíšil a kdovíkdo ještě konec restrikcí. Teď ale vehementně křičí, jak to vláda a hlavně Babiš nezvládli a jak by měli odstoupit a uvolnit místo těmto „mudrcům“, kteří to tady už léta přece vedli „výborně“! To je ale nepříjemné, že tady jsou takové fotky a že si někteří lidé pamatují,“ říká tak trochu škodolibě a servítky si nebere ani dál. „Jenže vy se ani nezačervenáte, že, „zděšená“ Mirko? Nespočet je takových výroků padajících z demožumpy. Předhánějí se kdo víc a kdo hůř. Je jedno, jestli je to Pat a Mat, tedy Fiala a Stanjura, Rakušan nebo Farský či někdo z věčně chytrých Pirátů, nebo senátorů. Pak to jestě přepapouškuje paní Pekarová Adamová a po nich, bohužel, někteří moji kolegové. Hodí do davu, že Babiš to dělá vše jen pro svůj vlastní prospěch. A dav se toho chytí a už řve: „Babiše do koše a jiné“,“ zvedá oči v sloup herec.

Hubený jak lunt a premiérský plat na dobročinné účely

„Já tedy nevím, jsem jen hloupý občan, ale nějak mně to nesedí. Tak mě jen napadá - nemyslíte si, že by ten Babiš si při svém majetku musel ještě přilepšovat funkcí premiéra? Vždyť s tím, co má, by mohl ležet s tlustým doutníkem někde v tropickém ráji, mít nohy nahoře a pět krasavic kolem sebe! Místo toho tady maká od nevidím do nevidím. Hubený jak lunt a oči rudé nevyspáním. Má zapotřebí si za to ještě nechat jen nadávat a nasazovat psí hlavu? Možná většina lidí asi neví, že si vůbec nebere svůj premierský plat a odevzdává ho na dobročinné účely? Řekněte, dělá to někdo z politiků?“ ptá se Vyskočil a dodává.

„Tuhle jsem četl takový velmi progresivní návrh. Senát si asi senátoři sami nezruší. Ale když je ta funkce senátora tak čestná a národu prospěšná, měli by ji ti „senátoři“ dělat zadarmo! To se netýká poslanců a poslanecké sněmovny, ale Senátu! Proč ne? Myslíte, že by o ta křesla ve zbytečném Senátu byla i nadále taková rvačka? Tak se ptám - budete to dělat bez nároku na plat a prebendy, nebo třeba za symbolickou korunu, jako službu vlasti? Co vy na to, paní Němcová, pane Nevím- Drahoši, Fischere, Lásko a Hilšere a další a další?“

Naši fotbalisti si klekají a odprošují černochy

„Milí čtenáři PL, končím, už takto jsem vás zdržel až moc a navíc jsem po covidu a nesmím se rozčilovat! Do toho si přečtu, že studenti Karlovy univerzity poslali profesorům petici, jak je mají oslovovat dle pohlaví, které si studenti sami zvolili, a totéž se jmény. A toto jsou prosím učené hlavy. Naši fotbalisti si klekají a odprošují černochy a další a další noviny se na mě valí. Tak z toho jsem už úplně tumpachovej, na větvi, přešlej mrazem, na infarkt – no zkrátka- úplnej vůl!“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil a přiznává. „Stále mne ta politika a podobné blbosti možné v tomto našem státě ještě příliš berou za srdce. Asi bych měl zcela přestat číst, poslouchat zprávy a nedívat se ani koutkem oka na ČT. Prostě měl bych se šetřit!“ krčí rameny a všem čtenářům PL přeje pevné zdraví.

Na úplný závěr dnešního Nedělního rána pak ještě Ivan Vyskočil dodává. „A ještě PS. Za covid nemůže Andrej Babiš, jakkoliv nejsem nakloněn Demožumpě, nemůže za to ani paní Němcová, Pospíšil, Adamová Pekarová a další. Dokonce ani Macron a frau Merkel, ani Trump. Dokonce za to nemůže, zcela „výjimečně“, ani Vladimír Putin! Může za to jen virus covid, a ať už přišel odkudkoliv, dává nám všem pěkně zabrat!“

Pravidelná rubrika: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

