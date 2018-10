Než opravila byt, žila s dětmi dočasně v garáži. Sociálka byla nemilosrdná

Reportérka serveru a2larm.cz Saša Uhlová se zabývá případem ženy z garáže v Ústí nad Labem, které sociální pracovníci odebrali děti. „Případ připomněl, že nám něco schází. Je to zákon o sociálním bydlení,“ poznamenala Uhlová.

Následně uvádí, jak první informace z magistrátu města Ústí nad Labem přinášely zprávu o ženě s dětmi, která bydlela v garáži kvůli rekonstrukci bytu. Na anonymní udání na místo přijeli strážníci, následně zavolali pracovníka Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a jedno dítě putovalo do Klokánku. TV Nova pak prý uváděla, že děti žena skrývala před sociálkou. „Děti ve věku tří a devíti let jí OSPOD odebral a kojence i s matkou odvezli do nemocnice. Tam je po pozorování propustili a postarat se o ně mají úředníci magistrátu. Jak přesně, nevíme,“ popisuje Uhlová s tím, že není jasné, proč se žena skrývala a proč ji sociálka sledovala.

Anketa Kdo se vám nejvíce líbil v předvolební superdebatě lídrů? Andrej Babiš 42% Ivan Bartoš 5% Pavel Bělobrádek 6% Petr Fiala 3% Vojtěch Filip 3% Petr Gazdík 1% Jan Hamáček 1% Tomio Okamura 38% Jiří Pospíšil 1% hlasovalo: 5354 lidí

Původní text ZDE

Odebírání dětí je podle Uhlové v České republice výrazný problém. „Na tom, že stát nemá děti odebírat proto, že rodina nemá bydlení, existuje sice v právní rovině shoda, jenže k nevyhovujícímu bydlení na ubytovně, nějakém nuzném přístřešku nebo v přeplněném bytě se často přidruží i další problémy, takže důvody odebrání pak mohou být jiné, sekundární. Spočítat, kolik dětí bylo odebráno jen ze sociálních důvodů, je obtížné, ale podle odhadů je to pět až deset procent. Dalších deset procent pak úřady odebírají proto, že dítě bylo týrané. Zbytek tvoří důvody různě kombinované,“ zmínila Uhlová a připustila i následky, které si odebrané děti odnášejí. Uhlová následně lobbuje za terénní práci s rodinou.

Fotogalerie: - Oslava republiky v RSVK

„Co se v případě rodiny z garáže v minulosti dělo a kde se stala chyba, se možná dozvíme, pokud se případu bude někdo věnovat podrobně, bude mluvit se všemi aktéry a podaří se mu zrekonstruovat, co se doopravdy stalo. Zatím příběh tak, jak ho známe, poukazuje na dva systémové problémy. Prvním je nedůvěra chudých lidí v úřady, které by jim teoreticky měly pomáhat. Druhý s tím prvním úzce souvisí. Je jím zásadní rozpor mezi skutečností, že se v České republice děti nesmějí odebírat z bytových a sociálních důvodů, a tím, že zde neexistuje žádný funkční systém sociálního bydlení. Tedy existuje v některých obcích, které samy vyvinuly iniciativu, ale není tu nástroj, který by obce mohl přimět, aby sociální bydlení poskytovaly,“ uzavřela Uhlová.

Psali jsme: Ti lidé jen říkají, co si myslí. Novinář o projevech nenávisti na síti. A případ HateFree Jiří Čunek má v den voleb velký problém. Podvedení klienti H-Systemu hovoří Štěpán Křeček: Ceny bytů a domů v České republice dál prudce rostly Výzva platformy Zachraňme ČSSD. Dejte šanci kandidujícím sociálním demokratům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef