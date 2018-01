Než půjdete k volbám: Zásadní vyjádření Magdy Vášáryové

„Svět se vymkl z pantů, píší ve svých komentářích renomovaní filozofové, soudci, političtí komentátoři. V naší střední Evropě bude rozhodující – po 50 letech těžce prožitých ve dvou totalitních režimech – jak budeme reagovat a k jaké formě režimu se ‚přitulíme‘. Postmoderní autoritarismus, ke kterému směřují naši sousedé a partneři ve V4, není ten směr, kterým jsme se vydali po roce 1989,“ poznamenala Vášáryová.

Anketa Půjdete k 1. kolu prezidentských voleb? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3353 lidí

„Naše situace na Slovensku je důkazem, jak důležitou roli sehrává přímo volený prezident, nezávislý na různých typech oligarchů z domova i ze zahraničí, jasně profilovaný demokrat, muž ještě plný síly a energie. Proto jsem se rozhodla již před více než rokem, že podpořím pana Michala Horáčka. Je pro mne mezi všemi kandidáty jediným vskutku nezávislým kandidátem a energickým demokratem. Evropanem,“ uzavřela diplomatka s tím, že Česko takového člověka velmi potřebuje.

Svou podporu Horáčkovi vyjádřila Vášáryová již před více než rokem. „Já a moji přátelé na Slovensku jsme přestali rozumět, kam Česká republika směřuje. Velmi nás to děsí, nerozumíme tomu už od odmítnutí radaru, odmítnutí eura, různých nacionalistických tendencí, na které jsme od vás nebyli zvyklí. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že nemáme kromě krátké hranice s Rakouskem přímý kontakt se západními demokraciemi. A pokud by Česká republika šla jiným směrem, nedovedu si představit, že by Slovensko mohlo zůstat osamělým ostrovem. To je moje hlavní motivace,“ zmínila tehdy Vášáryová.

Psali jsme: Miroslav Macek: Buďte v klidu, koblihy budou, tedy dočasně… Praha 5: Přihlaste se do nového ročníku Senior akademie ČSÚ: Přebytek bilance zahraničního obchodu meziročně vzrostl Herman: Pokud s Halíkem nesouhlasíte, obraťte se přímo na něj. Jak ho znám, rád se vám bude věnovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef