Než volit Miloše a podobné sračky, je lepší být víkendovej pankáč. Podobné akce se budou na Klinice po rozhodnutí soudu odehrávat ještě mnoho měsíců

Nejvyšší soud včera rozhodl o odložení exekuce, tedy vyklizení Kliniky. Centrum to uvedlo na svém facebookovém profilu s tím, že než se rozhodne o našem dovolání, bude to trvat minimálně několik měsíců.

„Klinika tedy žije dál a zůstává i přes politické tlaky prostorem, kde lze žít a konat jinak. Budoucnost není napsaná,“ podotýkají správci facebookového profilu. Rozhodnutí soudu pak pochválil i novinář Respektu Jaroslav Spurný.

V autonomním centru Klinika se minulý týden uskutečnilo mnoho akcí na jeho podporu. „Povedlo se přesně to, v co jsme doufali: Barák se do posledního kousku naplnil na víc než týden různorodými lidmi i programem. Bylo skvělé pozorovat, co všechno může jeden dům pojmout a vstřebat, v nahuštěné verzi nám to ukázalo, jak jsme fungovali poslední tři roky,“ podotýkají správci.

„Heslo ‚Budoucnost je nenapsaná‘ nám dává naději, že stát se může všechno, že proměně Kliniky na kanceláře ještě můžeme a budeme vzdorovat, že se v tomhle městě o místo pro nekomerční a solidární kulturu nenecháme připravit. Když prase na hradě kamarádíčkuje s fašounama a realita se zdá být šedavou nezoufej: Existence autonomních prostor dává prostor pro realizaci politiky a kultury, která je jiná a každodenní. V neposlední řadě díky i za finanční support,“ dodali a přinesli seznam akcí, které se budou konat i nadále.

Jednou z akcí, která se v minulých dnech na Klinice konala, byl například koncert kapely Totální nasazení. „Než volit Miloše, SPD a podobné sračky, není lepší být víkendovej pankáč s názorem? Fuck off Nazi!!!“ píše se ke koncertu na Facebooku.

Celý příspěvek:

autor: vef