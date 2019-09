Neznám vaše citace vytržené z kontextu, odrážela Schillerová v ČT Tvarůžkovou. Ta ji chtěla grilovat na Čapím hnízdu

Státní zástupce Jaroslav Šaroch chce podle informací Deníku N navrhnout zastavení trestního stíhání premiéra a dalších osob. Důvody, které jej k tomu vedou, zatím nejsou známé. Ministryně financí Alena Schillerová na to zdůrazňuje, že je to stále jen mediální spekulace. „Jak říkáte, informoval o tom Deník N,“ pousmála se na moderátorku Tvarůžkovou a dodala, že si netroufá situaci hodnotit. Vybídla k vyčkání oficiálního konečného verdiktu státního zástupce.

Přesto je jisté, že po několika letech, co Šaroch celý případ dozoruje, právní názor změnil. „Už jsem od počátku říkala, a je to dohledatelné ve všech vyjádřeních, že mám důvěru v orgány činné v trestním řízení,“ podotýká k tomu ministryně, podle které jsou zcela jistě tyto orgány nestranné a na nikoho není vyvíjen tlak.

„Už jen proto, že se tu tato situace tři roky nepřetržitě řeší a opoziční politici na premiéra nahlíželi skoro jako na odsouzeného a ani nectili presumpci neviny, je důležité, aby důvody změny právního názoru státního zástupce veřejnost znala,“ myslí si ministryně.

Poté se Tvarůžková ministryně ptala, jakou má důvěru k evropskému úřadu pro boj proti podvodům OLAF, který premiér kritizuje. Citovala některá vyjádření tohoto úřadu. „Neznám vaše citace vytržené z kontextu, které mi říkáte, a těžko se mi to komentuje, celý případ ani neznám,“ sdělila několikrát Schillerová moderátorce, která se dožadovala opakovaně jejího názoru na celý případ.

Následně moderátorka vytáhla i zprávu serveru Seznam.cz týkající se podezření na krácení daní v Agrofertu. „Paní redaktorko, ani zde neznám ten příběh, může mít celou řadu konsekvencí,“ upozornila ministryně s tím, že v tomto případě určitá konání ale probíhají, více nebude však pro nestrannost procesu sdělovat.

Došlo i na jednání vlády, kde si mimo jiné vysvětlovaly přístupy k důchodům, Schillerová uvedla, že je několik cest, jak se s tím vyrovnat. Jako jednu z nich zmínila odstropování, tedy věk odchodu do důchodu. Není to však prý cesta samospasitelná, myslí si Schillerová. Upřesnila, že Ministerstvo práce vypracovalo zprávu tzv. udržitelnosti důchodového systému, která je velmi kvalitní co do konstatování stavu.

Konkrétně tato zpráva říká, že do roku 2020 nebo 2030 nemáme žádný problém, pak se to ale změní. „Po roce 2030 se mohou tyto systémy stát deficitními. Zpráva analyzuje, že kdyby se nepřipravily žádné kroky, tak v roce 2060 by deficit byl 290 miliard, tedy pět procent HDP,“ uvedla. „Zpráva skutečně velmi kvalitně popisuje to A, tedy stav. Už ale neříká to B, tedy co s tím,“ shrnula Schillerová a dodala, že dál se věcí zabývá důchodová komise.

„Odstropování pro mě byla jedna z cest, ale tyto dveře se už dneškem zavřely,“ podotkla Schillerová poukazující na premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž dnes jasně řekl, že o odstropování se bavit nebudou. S touto možností nesouhlasila ani ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). „Prosadila jsem ale to, že Maláčová musí připravit a do 15. 12. tohoto roku předložit soubor parametrických změn, které se budou týkat důchodové reformy,“ uvedla Schillerová s tím, že to bude ten bod B nabízející řešení, na který čeká a o kterém se pak bude dál debatovat.

